"Волга" обыграла костромской "Спартак" в матче Первой лиги
17:01 28.03.2026 (обновлено: 17:15 28.03.2026)
"Волга" обыграла костромской "Спартак" в матче Первой лиги
Ульяновский футбольный клуб "Волга" одержал победу над костромским "Спартаком" в матче 26-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 28.03.2026
футбол
спорт
ульяновск
россия
первая лига
кирилл фольмер
спартак москва
енисей
Футбол, Спорт, Ульяновск, Россия, Первая лига, Кирилл Фольмер, Спартак Москва, Енисей
Фольмер принес "Волге" победу над костромским "Спартаком" в матче Первой лиги

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ульяновский футбольный клуб "Волга" одержал победу над костромским "Спартаком" в матче 26-го тура Первой лиги.
Встреча в Ульяновске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 33-й минуте забил Кирилл Фольмер.
"Волга", набрав 30 очков, поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Спартак" с 38 баллами занимает четвертое место.
В следующем туре "Спартак" 4 апреля примет красноярский "Енисей", днем позднее "Волга" сыграет в гостях против "СКА-Хабаровска".
