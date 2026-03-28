19:07 28.03.2026 (обновлено: 21:50 28.03.2026)
Объем осадков, выпавших в Дагестане, побил многолетние рекорды
Объем осадков в некоторых районах Дагестана побил многолетние рекорды, сообщил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 28.03.2026
Наводнение в Махачкале
Более 50 мм осадков выпало в некоторых районах Дагестана — это антирекорд за много лет. По словам главы региона Меликова, ситуация усугубляется метелями и снежными завалами, а также незаконной застройкой охранных зон – водостоки и каналы забиты, но коммунальщики не могут проехать к объектам для их очистки.
Затопленные улицы в Махачкале
Затопленные улицы в Махачкале
© Фото : Джамбулат Салавов/TelegramПодтопленная улица в Махачкале
Подтопленная улица в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 28 мар — РИА Новости. Объем осадков в некоторых районах Дагестана побил многолетние рекорды, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"Объем осадков, которые выпадают на почву на территории Дагестана, в ряде районов превышает 50 миллиметров. Это соответствует всем антирекордам за многие последние годы", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
Меликов отметил, что ситуация с непогодой усугубляется метелями и снежными завалами, в том числе сходом снежных масс с горных вершин.
В субботу на Дагестан обрушились мощные ливни. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале, там размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Потоки воды затопили улицы и машины, пострадали частные дома. Власти ввели режим ЧС.
Непростая ситуация и в других городах, включая Дербент и Дагестанские Огни. В Хасавюрте из-за непогоды обрушился железнодорожный мост. Днем сообщалось, что без света остались более 320 тысяч жителей региона. Угроза оползней возникла Буйнакске.
Также жителей Каспийска, Махачкалы, Хасавюрта призвали не использовать для питья воду из-под крана из-за ее высокой мутности.
Как отметил глава региона, незаконная застройка, в том числе на охранных объектах, усугубила ситуацию с водоотведением с улиц.
Экстренные службы и больницы перевели в режим особой готовности. Ситуация находится на личном контроле Меликова. Он поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам.
