Объем осадков, выпавших в Дагестане, побил многолетние рекорды

МАХАЧКАЛА, 28 мар — РИА Новости. Объем осадков в некоторых районах Дагестана побил многолетние рекорды, сообщил глава региона Сергей Меликов.

"Объем осадков, которые выпадают на почву на территории Дагестана , в ряде районов превышает 50 миллиметров. Это соответствует всем антирекордам за многие последние годы", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале

Меликов отметил, что ситуация с непогодой усугубляется метелями и снежными завалами, в том числе сходом снежных масс с горных вершин.

В субботу на Дагестан обрушились мощные ливни. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале , там размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Потоки воды затопили улицы и машины, пострадали частные дома. Власти ввели режим ЧС.

Непростая ситуация и в других городах, включая Дербент и Дагестанские Огни. В Хасавюрте из-за непогоды обрушился железнодорожный мост. Днем сообщалось, что без света остались более 320 тысяч жителей региона. Угроза оползней возникла Буйнакске.

Также жителей Каспийска , Махачкалы, Хасавюрта призвали не использовать для питья воду из-под крана из-за ее высокой мутности.

Как отметил глава региона, незаконная застройка, в том числе на охранных объектах, усугубила ситуацию с водоотведением с улиц.