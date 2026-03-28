В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за наводнений - РИА Новости, 28.03.2026
17:10 28.03.2026 (обновлено: 19:01 28.03.2026)
В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за наводнений
В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за наводнений - РИА Новости, 28.03.2026
В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за наводнений
В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за наводнений после сильных дождей, сообщили в администрации главы региона Сергея Меликова. РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T17:10:00+03:00
2026-03-28T19:01:00+03:00
республика дагестан
происшествия
махачкала
россия
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хасавюрт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083501517_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_266af77bfa9410e4b328ac9206746661.jpg
республика дагестан
махачкала
россия
хасавюрт
республика дагестан, происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хасавюрт
Республика Дагестан, Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хасавюрт
В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за наводнений

В Дагестане ввели режим повышенной готовности до понедельника из-за наводнений

МАХАЧКАЛА, 28 мар — РИА Новости. В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за наводнений после сильных дождей, сообщили в администрации главы региона Сергея Меликова.
"Он (режим. — Прим. ред.) будет действовать до понедельника на всей территории республики", — говорится в Telegram-канале администрации.

Последствия осадков в Махачкале

Последствия ливня в Махачкале

Последствия осадков в Махачкале

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
1 из 3
© Фото : Джамбулат Салавов/Telegram

Подтопленная улица в Махачкале

Подтопленная улица в Махачкале

Подтопленная улица в Махачкале

© Фото : Джамбулат Салавов/Telegram
2 из 3
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой

Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой

Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3

Последствия осадков в Махачкале

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
1 из 3

Подтопленная улица в Махачкале

© Фото : Джамбулат Салавов/Telegram
2 из 3

Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3
В субботу на Дагестан обрушились мощные ливни. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале, там размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Потоки воды затопили улицы и машины, пострадали частные дома. Власти ввели режим ЧС.
Непростая ситуация и в других городах, включая Дербент и Дагестанские Огни. В Хасавюрте из-за непогоды обрушился железнодорожный мост. Днем сообщалось, что без света остались более 320 тысяч жителей региона.
Мост через реку Ярык-Су в Хасавюрте

Мост через реку Ярык-Су во время обильных осадков в Хасавюрте

Мост через реку Ярык-Су в Хасавюрте

© Корголиев|Обратная связь/Telegram
1 из 2
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Подтопленная улица в Дербенте

Подтопленная улица в Дербенте

Подтопленная улица в Дербенте

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
2 из 2

Мост через реку Ярык-Су в Хасавюрте

© Корголиев|Обратная связь/Telegram
1 из 2

Подтопленная улица в Дербенте

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
2 из 2
Также жителей Каспийска, Махачкалы, Хасавюрта призвали не использовать для питья воду из-под крана из-за ее высокой мутности.
Экстренные службы и больницы перевели в режим особой готовности. Ситуация находится на личном контроле Меликова. Он поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам.
Республика ДагестанПроисшествияМахачкалаРоссияСергей МеликовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хасавюрт
 
 
