Амарал: не у каждого иностранца есть правильная ментальность для игры в РПЛ

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший спортивный директор московского "Спартака" португалец Томаш Амарал заявил, что не каждый иностранный футболист обладает ментальностью, позволяющей играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Ментальность очень важна. Не каждый может играть в "Спартаке", потому что на них оказывается огромное давление. Не все к этому готовы. Не у всех иностранцев есть правильная ментальность, чтобы играть в РПЛ. Игрок может проиграть пару матчей и потом не выкладываться, потому что он уже получает хорошую зарплату", - сказал Амарал журналистам.
Португалец отметил, что не сомневался в успехе аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в московском клубе.
"Я знал Барко с 16 лет, когда он был в "Индепендьенте". Когда пришло время, я знал, что у него правильная ментальность и он пригодится "Спартаку". Тайминг при трансферах очень важен - он оказался в "Спартаке", потому что мы обратились в "Ривер Плейт" в правильное время", - добавил он.
Барко 26 лет, он выступает за "Спартак" с 2024 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей и забил пять мячей.