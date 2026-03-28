15:24 28.03.2026
Амарал: не у каждого иностранца есть правильная ментальность для игры в РПЛ
© Фото : Соцсети ФК "Спартак"Томаш Амарал
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший спортивный директор московского "Спартака" португалец Томаш Амарал заявил, что не каждый иностранный футболист обладает ментальностью, позволяющей играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Амарал занимал пост спортивного директора "Спартака" с 22 декабря 2023 года по 10 ноября 2024-го.
"Ментальность очень важна. Не каждый может играть в "Спартаке", потому что на них оказывается огромное давление. Не все к этому готовы. Не у всех иностранцев есть правильная ментальность, чтобы играть в РПЛ. Игрок может проиграть пару матчей и потом не выкладываться, потому что он уже получает хорошую зарплату", - сказал Амарал журналистам.
Португалец отметил, что не сомневался в успехе аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в московском клубе.
"Я знал Барко с 16 лет, когда он был в "Индепендьенте". Когда пришло время, я знал, что у него правильная ментальность и он пригодится "Спартаку". Тайминг при трансферах очень важен - он оказался в "Спартаке", потому что мы обратились в "Ривер Плейт" в правильное время", - добавил он.
Барко 26 лет, он выступает за "Спартак" с 2024 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей и забил пять мячей.
"Был реально нетрезв": Вагнер "выжил" в России и стал лучшим легионером РПЛ
