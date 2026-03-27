Агент Вагнера Лава ответил на вопрос о его возможной работе в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
16:37 27.03.2026
Агент Вагнера Лава ответил на вопрос о его возможной работе в ЦСКА
Объявивший о завершении карьеры бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии по футболу Вагнер Лав пока не определился с профессиональными планами и готов к... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Агент Вагнера Лава ответил на вопрос о его возможной работе в ЦСКА

Агент: у Лава нет планов после завершения карьеры, он готов работать в ЦСКА

Вагнер Лав. Архив, 2004 год. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Объявивший о завершении карьеры бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии по футболу Вагнер Лав пока не определился с профессиональными планами и готов к сотрудничеству с московским клубом в том или ином качестве, заявил РИА Новости агент игрока Эвандро Феррейра.
41-летний Вагнер Лав 24 марта объявил о завершении карьеры. По информации издания Globo, в ближайшую субботу форвард проведет заключительный матч в карьере за клуб "Ретро" против команды "Сеара", после чего займет место помощника главного тренера в штабе нынешней команды.
"Вагнер все еще не знает, чем будет заниматься после того, как перестанет играть. При этом ЦСКА всегда входит в его планы, хоть мы пока и не получали официального предложения. Я более чем уверен, что Вагнер будет очень счастлив, если ему представится шанс посотрудничать с ЦСКА в том или ином качестве", - сказал Феррейра.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе армейцев он провел 259 матчей, забил 124 гола, стал обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.
Помимо ЦСКА форвард также играл за бразильские "Палмейрас", "Фламенго", "Коринтианс", "Спорт Ресифи", "Атлетико Гоияниенсе" и "Аваи", китайский "Шаньдун", выступающий в чемпионате Франции "Монако", турецкие "Аланьяспор", "Бешикташ", казахстанский "Кайрат" и датский "Мидтьюлланн". В составе сборной Бразилии Вагнер забил четыре мяча в 20 матчах и дважды выиграл Кубок Америки.
Нападающий ЦСКА Вагнер Лав (в центре) с Чемпионским кубком - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
"Был реально нетрезв": Вагнер "выжил" в России и стал лучшим легионером РПЛ
24 марта, 13:00
 
