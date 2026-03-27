Агент Вагнера Лава ответил на вопрос о его возможной работе в ЦСКА

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Объявивший о завершении карьеры бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии по футболу Вагнер Лав пока не определился с профессиональными планами и готов к сотрудничеству с московским клубом в том или ином качестве, заявил РИА Новости агент игрока Эвандро Феррейра.