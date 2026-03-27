Суд отклонил иск украинки к WTA из-за допуска россиянок до турниров
Суд отклонил иск украинки к WTA из-за допуска россиянок до турниров
The Independent: суд отклонил иск украинки Цуренко к WTA из-за допуска россиянок
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Федеральный окружной суд Манхэттена отклонил иск украинки Леси Цуренко к Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за допуска российских и белорусских теннисисток, сообщает The Independent
Цуренко в апреле 2025 года сообщила, что судится с WTA из-за конфликта с экс-генеральным директором организации Стивом Саймоном по поводу допуска российских и белорусских игроков до турниров. В 2023 году Цуренко из-за панической атаки отказалась играть против Арины Соболенко из Белоруссии в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США). Причиной, по ее словам, послужили высказывания Саймона в поддержку участия российских спортсменок в международных турнирах. Она требовала возмещения убытков за нарушение контрактных обязательств и халатность, включая "причинение эмоционального стресса".
"Когда суды установили, что спортивные ассоциации несут обязанности перед своими игроками, эти обязанности касались обеспечения физической безопасности игроков, а не их эмоционального благополучия", - говорится в заключении судьи Наоми Бухвальд.
Также Бухвальд пришла к выводу, что Цуренко не смогла доказать, что WTA обязана была запрещать российским и белорусским теннисисткам участвовать в соревнованиях или обеспечивать отсутствие эмоционального насилия в игре.
Цуренко 36 лет, она завоевала четыре титула на турнирах WTA и заработала за карьеру около 7 млн долларов призовых. В настоящее время украинка не числится в рейтинге организации, ее лучшим результатом в нем было 23-е место. В последний раз Цуренко появлялась на корте в 2024 году.