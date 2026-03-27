Суд отклонил иск украинки к WTA из-за допуска россиянок до турниров

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Федеральный окружной суд Манхэттена отклонил иск украинки Леси Цуренко к Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за допуска российских и белорусских теннисисток, сообщает The Independent

Цуренко в апреле 2025 года сообщила, что судится с WTA из-за конфликта с экс-генеральным директором организации Стивом Саймоном по поводу допуска российских и белорусских игроков до турниров. В 2023 году Цуренко из-за панической атаки отказалась играть против Арины Соболенко из Белоруссии в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США). Причиной, по ее словам, послужили высказывания Саймона в поддержку участия российских спортсменок в международных турнирах. Она требовала возмещения убытков за нарушение контрактных обязательств и халатность, включая "причинение эмоционального стресса".

« "Когда суды установили, что спортивные ассоциации несут обязанности перед своими игроками, эти обязанности касались обеспечения физической безопасности игроков, а не их эмоционального благополучия", - говорится в заключении судьи Наоми Бухвальд.

Также Бухвальд пришла к выводу, что Цуренко не смогла доказать, что WTA обязана была запрещать российским и белорусским теннисисткам участвовать в соревнованиях или обеспечивать отсутствие эмоционального насилия в игре.