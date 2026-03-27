Рафинья пропустит оба матча "Барселоны" в четвертьфинале ЛЧ из-за травмы - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
22:41 27.03.2026
Рафинья пропустит оба матча "Барселоны" в четвертьфинале ЛЧ из-за травмы
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Футболист Рафинья получил травму в составе сборной Бразилии и пропустит около пяти недель, сообщается на сайте испанской "Барселоны".
В четверг сборная Бразилии уступила команде Франции (1:2) в товарищеском матче. Рафинья вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве из-за повреждения.
Обследование выявило у Рафиньи травму подколенного сухожилия. Футболист возвращается в расположение "Барселоны".
Каталонский клуб в четвертьфинале Лиги чемпионов 8 и 14 апреля сыграет с мадридским "Атлетико".
Ранее в текущем сезоне Рафинья пропустил два месяца из-за травмы бедра.
