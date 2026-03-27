Трибуну на новом стадионе "Интер Майами" назвали в честь Месси
Трибуну на новом стадионе "Интер Майами" назвали в честь Месси - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Трибуну на новом стадионе "Интер Майами" назвали в честь Месси
Восточная трибуна на новом стадионе "Интер Майами" получит название в честь восьмикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси, сообщается на... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T20:43:00+03:00
2026-03-27T20:43:00+03:00
2026-03-27T20:43:00+03:00
спорт, лионель месси, mls, интер майами
Футбол, Спорт, Лионель Месси, MLS, Интер Майами
Трибуну на новом стадионе "Интер Майами" назвали в честь Месси
Трибуна на новом стадионе "Интер Майами" будет названа в честь Месси
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Восточная трибуна на новом стадионе "Интер Майами" получит название в честь восьмикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси, сообщается на сайте действующего чемпиона североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Открытие стадиона состоится 4 апреля. В этот день "Интер Майами" дома сыграет против "Остина
" в матче регулярного чемпионата MLS
. Все предыдущие матчи в текущем сезоне команда провела на выезде.
"В преддверии исторического открытия сезона мы с радостью объявляем, что восточная трибуна нашего нового ультрасовременного стадиона будет посвящена лучшему игроку в истории. Наш футболист под номером 10 и капитан команды станет частью уникального события в мировом спорте: действующий спортсмен получит трибуну на домашнем стадионе, названную в его честь", - говорится в сообщении клуба.
Месси
38 лет. За "Интер Майами" форвард выступает с 2023 года. В начале декабря Месси стал чемпионом MLS. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны
" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов
. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен
", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции
.