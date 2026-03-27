"Я патриот": тхэквондист Храмцов рассказал, что отказался сменить страну

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион Токио тхэквондист Максим Храмцов заявил РИА Новости, что ему поступали предложения сменить гражданство и выступать за другую страну, но он сразу отклонил их, поскольку является патриотом России.

Храмцов в четверг сообщил РИА Новости о завершении спортивной карьеры в возрасте 28 лет. В 2021 году на Играх в Японии он победил в весовой категории до 80 килограммов. Спортсмен также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и пятикратным победителем турниров Гран-при. В 2024 году завоевал олимпийскую лицензию, но не был допущен к участию в Играх в Париже.

"После недопуска на Олимпиаду была парочка предложений. Я отказался, потому что любые такие варианты были невозможны. Для меня всегда было мотивацией выступать под флагом и с гимном России на международной арене. Меня так воспитывали и отец, и тренер (Александр Лашпанов). Никогда не будет такого, чтобы я выступал за другую страну", - сказал Храмцов, отвечая на вопрос о том, были ли у него предложения сменить гражданство.