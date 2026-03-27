"Я всегда за Путина и хочу стать депутатом": мощное интервью чемпиона

Первый в своем виде спорта олимпийский чемпион из России неожиданно завершил карьеру в 28 лет. Кого винит в несправедливости, зачем идет в депутаты и почему не может не поддерживать Владимира Путина в огненном интервью РИА Новости рассказал победитель Игр в Токио, чемпион мира по тхэквондо Максим Храмцов.

"Под белым флагом нет силушки богатырской"

— Вы отказались выступать без флага и гимна России. Не жалеете, что перекрыли себе путь на крупные турниры?

— Ни в коем случае. Решение принял после того, как нас допустили в нейтральном статусе. Выступил на нескольких турнирах и почувствовал, каково это — биться без флага и гимна. А когда под белым флагом, то уже нет той силушки богатырской. Тогда и отказался от международных соревнований. К тому же повлияло и отстранение от Олимпийских игр 2024 года в Париже.

— Насколько тяжело переживали отказ, ведь завоевали лицензию в честной борьбе?

— Очень сильный удар. Почувствовал несправедливость со стороны МОК. Кто-то вот так просто решил, что может нас отстранить. Это нечестно. Я не обиделся, но принял для себя взрослое мужское решение о прекращении выступлений на неопределенный срок. Я обсуждал его с моим личным тренером Александром Лашпановым и специалистами, которые мне близки. Они поддержали.

— Недавно Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном.

— Я очень рад, что не только юниоры, но и все наши сборные теперь будут выступать с флагом и гимном. Знаете, World Taekwondo всегда хорошо относилась к нам и делала все, чтобы мы выступали на международной арене. Раскрою вам один момент, о котором еще никому не говорил. Мы должны были выступать на Гран-при в Париже с другим чемпионом Олимпиады в Токио, Владиславом Лариным. И вдруг главный тренер сборной России Вадим Иванов вызвал нас и сказал, что ему позвонил президент нашего Союза тхэквондо Анатолий Терехов, которого руководство World Taekwondo попросило снять нас с турнира Гран-при.

Оказалось, что из МОК позвонили в World Taekwondo и предупредили: если мы выступим в Париже, то поднимут вопрос об исключении нашего вида спорта из программы Игр. МОК тогда настолько манипулировал Всемирной федерацией. Но они пообещали, что сделают все возможное для нашего участия в отборе к Олимпиаде и выступления на Играх в Париже.

Мы с Владиславом были в отличной форме, но пожертвовали участием в Гран-при ради Олимпиады. Потом в World Taekwondo и в Болгарскую федерацию тхэквондо недоброжелатели писали много писем, чтобы меня не впустили в их страну на отбор.

Видите, какие происходят политические войны, в которых от нас ничего не зависит. А мы в это время живем олимпийской мечтой. Всемирная федерация тогда добилась, чтобы я участвовал. Итог— я с олимпийской лицензией. А потом позвонил журналист РИА Новости и сообщил, что нас до Олимпиады не допустили. Это был сильный удар. Понял, что вся моя трехлетняя работа ушла в никуда. Травмы, операции, реабилитация, тяжелейший тренировочный процесс — для чего все это?

Где гарантия, что в 2028 году я поеду на Олимпийские игры в Лос-Анджелес? Я молодой парень, мне всего 28 лет, у меня семья, родные и близкие, мне надо развиваться. Тогда я принял решение приостановить карьеру. Продолжал тренироваться, но не участвовал в международных турнирах.

"Была парочка предложений сменить гражданство"

— Сейчас вы официально завершаете спортивную карьеру?

— Да, я не выступал уже более полутора лет. Буду заниматься общественной деятельностью: я провожу турниры и мастер-классы, общаюсь с детьми и молодежью. В мае прошлого года вернулся в родной Нижневартовск и открыл спортивный зал. В нашем регионе никогда не было конкурентоспособного тхэквондо. Единицы выстреливали на чемпионатах России и чемпионате Европы. Сейчас я работаю тренером-аналитиком в сборной ХМАО. Мы с женой Полиной несколько лет жили в Москве, потому что из столицы было удобно вылетать на сборы и соревнования. А теперь будем развивать не только тхэквондо, но и весь спорт в городе. Мне кажется, у нас это очень неплохо получается.

— За время карьеры у вас были предложения сменить гражданство и выступать за другую страну?

— Конечно. После недопуска на Олимпиаду была парочка предложений. Я отказался, потому что любые такие варианты невозможны. Для меня всегда были мотивацией выступления под флагом и с гимном России на международной арене. Меня так воспитывали отец и тренер. Никогда не будет такого, чтобы я выступал за другую страну. Я патриот, люблю Россию, и, можно сказать, Россия любит меня. Потому что в спорте у меня всегда все хорошо складывалось.

— Отказ в олимпийском допуске, видимо, был связан с тем, что вы активно поддерживали политику Владимира Путина и оказывали помощь нашим бойцам в зоне проведения СВО.

— А покажите мне хоть одного спортсмена, который не поддерживает политику Владимира Путина. Это наш президент и наш лидер, и я считаю, что по-другому и быть не может. Я действительно участвовал в различных мероприятиях, проводил мастер-классы и ездил в наши новые регионы. Я видел горящие глаза детей и подростков.

В новых регионах люди действительно верят в Россию, верят в победу и верят в лучшее будущее. Потому что то, как они жили предыдущие десять лет, действительно страшно. Я всегда с удовольствием поддерживаю все инициативы, связанные с новыми регионами и касающиеся поддержки СВО и нашего президента.

— Вам 28 лет, вы в хорошей форме, а до Олимпиады в Лос-Анджелесе всего два года. Этот фактор не мог перевесить?

— Для того, чтобы выступать на олимпийском уровне, надо пройти десяток лет тренировок и все — ради одного старта в жизни. Для меня перерыв в полтора года был очень существенным, и многое произошло за это время. Я принял обдуманное и взвешенное решение, которое на данный момент считаю самым верным для себя.

Я до сих пор нахожусь в хороших отношениях с Анатолием Константиновичем (Тереховым, президентом Союза тхэквондо России), он помогает в проведении всероссийского турнира в Нижневартовске и полностью меня поддерживает. А в качестве общественного деятеля я всегда готов сотрудничать с Союзом тхэквондо России, и об этом хорошо знают и Анатолий Константинович, и Вадим Александрович (Иванов, главный тренер российских тхэквондистов). Я сказал, что не собираюсь оставаться в составе сборной страны, они это восприняли нормально. И когда Вадим Александрович попросил меня в прошлом году выехать с мастер-классом в Мали, то мы летали туда, чтобы поддерживать связи со странами Африки. Но я был уже как общественный деятель, а не как спортсмен. Я не хочу портить отношения с этими людьми.

— Если вдруг что-то пойдет не так в выбранных сферах, возможен ли вариант возвращения в спорт?

— Решение могу изменить, если поменяется системная работа в национальной команде. Я бы с удовольствием вернулся в спорт, но понимаю, что этого не произойдет, поэтому и сообщаю о завершении карьеры.

— Какие еще направления вы намерены развивать в жизни города и региона?

— Я подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" на выборах в Тюменскую областную думу. И планирую усердно и качественно помогать нашей молодежи и в спорте, и вне его. Я очень обязан и своему городу, и Ханты-Мансийскому автономному округу. Благодаря поддержке многих людей я смог стать олимпийским чемпионом.

— Каковы ваши шансы стать депутатом?