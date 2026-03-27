Рейтинг@Mail.ru
Максим Храмцов: фото и биография тхэквондиста и олимпийского чемпиона
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
13:35 27.03.2026
"Я всегда за Путина и хочу стать депутатом": мощное интервью чемпиона
Максим Храмцов: фото и биография тхэквондиста и олимпийского чемпиона
"Я всегда за Путина и хочу стать депутатом": мощное интервью чемпиона
Первый в своем виде спорта олимпийский чемпион из России неожиданно завершил карьеру в 28 лет. Кого винит в несправедливости, зачем идет в депутаты и почему не... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Олег Богатов
Олег Богатов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
"Я всегда за Путина и хочу стать депутатом": мощное интервью чемпиона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и тхэквондист Максим Храмцов
Владимир Путин и тхэквондист Максим Храмцов - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Олег Богатов
Олег Богатов
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Первый в своем виде спорта олимпийский чемпион из России неожиданно завершил карьеру в 28 лет. Кого винит в несправедливости, зачем идет в депутаты и почему не может не поддерживать Владимира Путина в огненном интервью РИА Новости рассказал победитель Игр в Токио, чемпион мира по тхэквондо Максим Храмцов.

"Под белым флагом нет силушки богатырской"

— Вы отказались выступать без флага и гимна России. Не жалеете, что перекрыли себе путь на крупные турниры?
— Ни в коем случае. Решение принял после того, как нас допустили в нейтральном статусе. Выступил на нескольких турнирах и почувствовал, каково это — биться без флага и гимна. А когда под белым флагом, то уже нет той силушки богатырской. Тогда и отказался от международных соревнований. К тому же повлияло и отстранение от Олимпийских игр 2024 года в Париже.
— Насколько тяжело переживали отказ, ведь завоевали лицензию в честной борьбе?
— Очень сильный удар. Почувствовал несправедливость со стороны МОК. Кто-то вот так просто решил, что может нас отстранить. Это нечестно. Я не обиделся, но принял для себя взрослое мужское решение о прекращении выступлений на неопределенный срок. Я обсуждал его с моим личным тренером Александром Лашпановым и специалистами, которые мне близки. Они поддержали.
© Соцсети Максима ХрамцоваРоссийский тхэквондист Максим Храмцов
Российский тхэквондист Максим Храмцов - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Соцсети Максима Храмцова
Российский тхэквондист Максим Храмцов
— Недавно Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном.
— Я очень рад, что не только юниоры, но и все наши сборные теперь будут выступать с флагом и гимном. Знаете, World Taekwondo всегда хорошо относилась к нам и делала все, чтобы мы выступали на международной арене. Раскрою вам один момент, о котором еще никому не говорил. Мы должны были выступать на Гран-при в Париже с другим чемпионом Олимпиады в Токио, Владиславом Лариным. И вдруг главный тренер сборной России Вадим Иванов вызвал нас и сказал, что ему позвонил президент нашего Союза тхэквондо Анатолий Терехов, которого руководство World Taekwondo попросило снять нас с турнира Гран-при.
Оказалось, что из МОК позвонили в World Taekwondo и предупредили: если мы выступим в Париже, то поднимут вопрос об исключении нашего вида спорта из программы Игр. МОК тогда настолько манипулировал Всемирной федерацией. Но они пообещали, что сделают все возможное для нашего участия в отборе к Олимпиаде и выступления на Играх в Париже.
Мы с Владиславом были в отличной форме, но пожертвовали участием в Гран-при ради Олимпиады. Потом в World Taekwondo и в Болгарскую федерацию тхэквондо недоброжелатели писали много писем, чтобы меня не впустили в их страну на отбор.
Видите, какие происходят политические войны, в которых от нас ничего не зависит. А мы в это время живем олимпийской мечтой. Всемирная федерация тогда добилась, чтобы я участвовал. Итог— я с олимпийской лицензией. А потом позвонил журналист РИА Новости и сообщил, что нас до Олимпиады не допустили. Это был сильный удар. Понял, что вся моя трехлетняя работа ушла в никуда. Травмы, операции, реабилитация, тяжелейший тренировочный процесс — для чего все это?
Где гарантия, что в 2028 году я поеду на Олимпийские игры в Лос-Анджелес? Я молодой парень, мне всего 28 лет, у меня семья, родные и близкие, мне надо развиваться. Тогда я принял решение приостановить карьеру. Продолжал тренироваться, но не участвовал в международных турнирах.

"Была парочка предложений сменить гражданство"

— Сейчас вы официально завершаете спортивную карьеру?
— Да, я не выступал уже более полутора лет. Буду заниматься общественной деятельностью: я провожу турниры и мастер-классы, общаюсь с детьми и молодежью. В мае прошлого года вернулся в родной Нижневартовск и открыл спортивный зал. В нашем регионе никогда не было конкурентоспособного тхэквондо. Единицы выстреливали на чемпионатах России и чемпионате Европы. Сейчас я работаю тренером-аналитиком в сборной ХМАО. Мы с женой Полиной несколько лет жили в Москве, потому что из столицы было удобно вылетать на сборы и соревнования. А теперь будем развивать не только тхэквондо, но и весь спорт в городе. Мне кажется, у нас это очень неплохо получается.
© Из личного архива Тхэквондист Максим Храмцов и тренер Александр Лашпанов
Тхэквондист Максим Храмцов и тренер Александр Лашпанов - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Из личного архива
Тхэквондист Максим Храмцов и тренер Александр Лашпанов
— За время карьеры у вас были предложения сменить гражданство и выступать за другую страну?
— Конечно. После недопуска на Олимпиаду была парочка предложений. Я отказался, потому что любые такие варианты невозможны. Для меня всегда были мотивацией выступления под флагом и с гимном России на международной арене. Меня так воспитывали отец и тренер. Никогда не будет такого, чтобы я выступал за другую страну. Я патриот, люблю Россию, и, можно сказать, Россия любит меня. Потому что в спорте у меня всегда все хорошо складывалось.
— Отказ в олимпийском допуске, видимо, был связан с тем, что вы активно поддерживали политику Владимира Путина и оказывали помощь нашим бойцам в зоне проведения СВО.
— А покажите мне хоть одного спортсмена, который не поддерживает политику Владимира Путина. Это наш президент и наш лидер, и я считаю, что по-другому и быть не может. Я действительно участвовал в различных мероприятиях, проводил мастер-классы и ездил в наши новые регионы. Я видел горящие глаза детей и подростков.
В новых регионах люди действительно верят в Россию, верят в победу и верят в лучшее будущее. Потому что то, как они жили предыдущие десять лет, действительно страшно. Я всегда с удовольствием поддерживаю все инициативы, связанные с новыми регионами и касающиеся поддержки СВО и нашего президента.
— Вам 28 лет, вы в хорошей форме, а до Олимпиады в Лос-Анджелесе всего два года. Этот фактор не мог перевесить?
— Для того, чтобы выступать на олимпийском уровне, надо пройти десяток лет тренировок и все — ради одного старта в жизни. Для меня перерыв в полтора года был очень существенным, и многое произошло за это время. Я принял обдуманное и взвешенное решение, которое на данный момент считаю самым верным для себя.
Я до сих пор нахожусь в хороших отношениях с Анатолием Константиновичем (Тереховым, президентом Союза тхэквондо России), он помогает в проведении всероссийского турнира в Нижневартовске и полностью меня поддерживает. А в качестве общественного деятеля я всегда готов сотрудничать с Союзом тхэквондо России, и об этом хорошо знают и Анатолий Константинович, и Вадим Александрович (Иванов, главный тренер российских тхэквондистов). Я сказал, что не собираюсь оставаться в составе сборной страны, они это восприняли нормально. И когда Вадим Александрович попросил меня в прошлом году выехать с мастер-классом в Мали, то мы летали туда, чтобы поддерживать связи со странами Африки. Но я был уже как общественный деятель, а не как спортсмен. Я не хочу портить отношения с этими людьми.
© Из личного архива Максим Храмцов
Максим Храмцов - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Из личного архива
Максим Храмцов
— Если вдруг что-то пойдет не так в выбранных сферах, возможен ли вариант возвращения в спорт?
— Решение могу изменить, если поменяется системная работа в национальной команде. Я бы с удовольствием вернулся в спорт, но понимаю, что этого не произойдет, поэтому и сообщаю о завершении карьеры.
— Какие еще направления вы намерены развивать в жизни города и региона?
— Я подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" на выборах в Тюменскую областную думу. И планирую усердно и качественно помогать нашей молодежи и в спорте, и вне его. Я очень обязан и своему городу, и Ханты-Мансийскому автономному округу. Благодаря поддержке многих людей я смог стать олимпийским чемпионом.
— Каковы ваши шансы стать депутатом?
— Считаю, что уже смог зарекомендовать себя с хорошей стороны. Люди в городе и регионе всегда меня поддерживали, а теперь пришло мое время помогать им. Вместе мы будем делать Югру красивее и лучше.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала