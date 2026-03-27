Ходжсон спустя 44 года вновь возглавил футбольный клуб "Бристоль Сити" - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
15:05 27.03.2026
Ходжсон спустя 44 года вновь возглавил футбольный клуб "Бристоль Сити"
Ходжсон спустя 44 года вновь возглавил футбольный клуб "Бристоль Сити" - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Ходжсон спустя 44 года вновь возглавил футбольный клуб "Бристоль Сити"
Английский тренер Рой Ходжсон в возрасте 78 лет возглавил "Бристоль Сити", выступающий в Чемпионшипе, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X. РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T15:05:00+03:00
2026-03-27T15:05:00+03:00
Ходжсон спустя 44 года вновь возглавил футбольный клуб "Бристоль Сити"

Ходжсон спустя 44 года вновь возглавил ФК "Бристоль Сити" в возрасте 78 лет

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Английский тренер Рой Ходжсон в возрасте 78 лет возглавил "Бристоль Сити", выступающий в Чемпионшипе, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона. После 39 туров "Бристоль" занимает 16-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Англии.
"У меня состоялся отличный разговор с советом директоров, и я очень рад возможности помочь до конца сезона. Мы сразу приступим к работе и постараемся показать хороший результат", - заявил Ходжсон.
Ходжсону 78 лет. Англичанин возглавлял "Бристоль" в 1982 году, а с 1980-го работал там в качестве ассистента. Последним клубом специалиста был "Кристал Пэлас", который он тренировал с 2023 по 2024 год. В течение карьеры он руководил рядом команд, включая итальянские "Интер" и "Удинезе", "Блэкберн", "Фулхэм", "Ливерпуль", "Вест Бромвич" и "Уотфорд". Также возглавлял сборную Англии с 2012 по 2016 год.
Матч между сборными России и США не повлияет на допуск, считает Колосков
Матч-центр
Матч-центр
