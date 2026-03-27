18:37 27.03.2026
Дэвис и Смолкин идут десятыми после ритм-танца на ЧМ
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представители Грузии фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, показали десятый результат в ритмическом танце на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Праге.
Дэвис и Смолкин получили за свое выступление 79,34 балла. Лидируют олимпийские чемпионы французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (92,74), второе место занимают канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (86,45), третье - британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (85,09).
Уроженка Москвы Евгения Лопарева в паре с французом Жоффре Бриссо занимают пятое место, набрав 83,07 балла.
Произвольный танец фигуристы представят в субботу, 28 марта. Российские фигуристы не выступают на чемпионате мира из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).
