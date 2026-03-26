"Денвер" обыграл "Даллас" в НБА благодаря 53 очкам Мюррея

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Денвер Наггетс" нанес поражение "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере закончилась победой хозяев со счетом 142:135 (34:33, 34:26, 43:41, 31:35). Самым результативным игроком матча стал Джамал Мюррей из "Наггетс", набравший 53 очка. Его партнер по команде Никола Йокич оформил трипл-дабл из 23 очков, 21 подбора и 19 передач. У "Маверикс" 26 очков на счету Купера Флэгга.
26 марта 2026 • начало в 05:00
"Денвер" одержал четвертую победу подряд и с 46 победами в 74 матчах идет на четвертом месте в Западной конференции, где потерпевший пятое поражение подряд "Даллас" (23 победы в 73 матчах) располагается на 13-й позиции.
Результаты других матчей:
"Детройт Пистонс" - "Атланта Хокс" - 129:130 ОТ;
"Индиана Пэйсерс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 130:137;
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Чикаго Буллз" - 157:137;
"Бостон Селтикс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 119:109;
"Кливленд Кавальерс" - "Майами Хит" - 103:120;
"Мемфис Гриззлис" - "Сан-Антонио Спёрс" - 98:123;
"Юта Джаз" - "Вашингтон Уизардс" - 110:133;
"Миннесота Тимбервулвз" - "Хьюстон Рокетс" - 110:108 ОТ;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Бруклин Нетс" - 109:106;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Милуоки Бакс" - 130:99;
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Торонто Рэпторс" - 119:94.
"Бруклин" Демина проиграл "Далласу" в матче НБА
25 февраля, 08:15