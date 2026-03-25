В Ленобласти ведется работа над проектом "Чистая Ладога"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. В Ленобласти ведется работа над экологическим проектом "Чистая Ладога", этот вопрос выведен на федеральный уровень, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

"Чистая Ладога" собирает партнеров. Логично, что одним из первых проект поддержал Санкт-Петербург. И вот уже мы с Александром Бегловым провели совместное заседание экологических советов по целям, показателям, механике и другим аспектам разработки инициативы по сохранению экологического благополучия крупнейшего природного источника чистой воды в Европе. Как единая агломерация над экологическими вопросами область и город работают вместе", - сообщил Дрозденко.

Он отметил, что уже пришли отклики об участии из Карелии и Новгорода.

"Начнем с мониторинга состояния водного ресурса. Дальше определим целевые показатели и предложим научному сообществу предложить технологии для их достижения. Активным участником проекта обещает стать и Морской совет Ленобласти", - добавил губернатор.

По его словам, последний мониторинг о состоянии Ладоги был опубликован 15 лет назад. "Это решение имеет и важное международное значение. Мы покажем, что несмотря на санкционное давление и сложную внешнеполитическую обстановку, мы продолжаем выполнять все взятые на себя обязательства. В том числе обязательства по обеспечению чистоты воды в крупнейшем озере Европы по запасам пресной воды и, конечно же, по контролю стоков в Финский залив Балтийского моря", - подчеркнул Дрозденко.