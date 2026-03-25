Передачи Кучерова и Василевского помогли "Тампе" обыграть "Миннесоту" в НХЛ
07:54 25.03.2026 (обновлено: 09:01 25.03.2026)
Передачи Кучерова и Василевского помогли "Тампе" обыграть "Миннесоту" в НХЛ
Передачи Кучерова и Василевского помогли "Тампе" обыграть "Миннесоту" в НХЛ

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась со счетом 6:3 (0:2, 3:1, 3:0) в пользу хозяев, у которых отличились Брэйден Пойнт (26-я минута), Джейк Генцел (33), Даррен Рэддиш (36), Эрик Чернак (58), Брэндон Хэйгел (59) и Понтус Хольмберг (60). В составе проигравших шайбы забросили Матс Цукарелло (3), Брок Фэйбер (19) и Владимир Тарасенко (30).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 марта 2026 • начало в 02:30
Завершен
Тампа-Бэй
6 : 3
Миннесота
25:45 • Брэйден Пойнт
(Брэндон Хагель, Даррен Рэддиш)
32:27 • Джейк Гентцель
(Даррен Рэддиш, Гаге Гонсалвеш)
35:19 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гентцель)
57:07 • Эрик Чернак
(Charles-Edouard D'Astous, Андрей Василевский)
58:42 • Брэндон Хагель
(Ник Пол)
59:36 • Понтус Холмберг
(Райан Макдонаф)
02:28 • Матс Цуккарелло
(Квин Хьюс, Мэттью Болди)
18:49 • Брок Фабер
(Владимир Тарасенко, Бобби Бринк)
29:51 • Владимир Тарасенко
(Маркус Йоханссон, Райан Хартман)
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей и продолжает возглавлять список бомбардиров лиги в текущем сезоне, набрав 120 очков (40 голов + 80 передач). Он преодолел эту отметку в четвертый раз в карьере. Голкипер команды Андрей Василевский также отметился ассистом, который стал для него вторым в сезоне и 24-м в карьере, и отразил 20 бросков. Тарасенко, помимо шайбы, также отдал голевую передачу, на его счету в текущей "регулярке" 42 очка (21+21).
"Тампа", набрав 93 очка, занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона, "Миннесота" с 92 баллами идет третьей в Центральном дивизионе.
В другом матче дня результативный пас Ивана Барбашева не спас "Вегас Голден Найтс" от поражения в гостевом матче против "Виннипег Джетс" (1:4). Шакир Мухамадуллин и Игорь Чернышов отметились передачами за "Сан-Хосе Шаркс" в выездной игре против "Нэшвилл Предаторз" (3:6).
"Флорида Пантерз" обыграла дома в серии буллитов "Сиэтл Кракен" (5:4), российский голкипер Сергей Бобровский вышел на седьмое место по победам в "регулярках" НХЛ среди вратарей. Он выиграл свой 455-й матч, опередив канадца Кертиса Джозефа. Матвей Гридин отметился пасом за "Калгари Флэймз" в домашнем матче против "Лос-Анджелес Кингз" (3:2 Б), нападающий "королей" Артемий Панарин реализовал буллит в послематчевой серии.
Результаты других матчей игрового дня:
"Бостон Брюинз" - "Торонто Мейпл Лифс" - 2:4;
"Даллас Старз" - "Нью-Джерси Девилз" - 4:6;
"Юта Маммот" - "Эдмонтон Ойлерз" - 2:5;
"Ванкувер Кэнакс" - "Анахайм Дакс" - 3:5.
Шайба и передача Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Каролину"
Шайба и передача Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Каролину"
Вчера, 07:36
 
