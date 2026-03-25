ФХР ищет шанс сыграть с американцами или канадцами, заявил Третьяк

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) ищет варианты для проведения товарищеских матчей со сборными США и Канады, заявил президент организации Владислав Третьяк.
В марте Третьяк заявил, что организация подаст документы в Международную федерацию хоккея (IIHF) для включения сборной России в международный календарь, в случае же отказа ФХР намерена вести переговоры о возвращении на международную арену с позиции силы. В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
"Главная задача - вернуть нас на международный уровень, потому что футболисты могут играть в Латинской Америке на высоком уровне, с африканскими странами играют, с европейскими, но у нас из соперников Казахстан и Белоруссия. Они хорошие хоккеисты, но у нас очень мало с кем мы можем играть, так как мы будем по 15-20 шайб забрасывать", - сказал Третьяк в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".
"Практически пятый год не играем на высоком уровне, а нам всегда нужно соревноваться с сильнейшими. Ищем, как сыграть с американцами или канадцами товарищеские матчи. Ведем переговоры с международной федерацией, чтоб вернуть нас на международные соревнования, хотя бы молодых ребят", - добавил он.