ФХР ищет шанс сыграть с американцами или канадцами, заявил Третьяк
11:16 25.03.2026 (обновлено: 13:11 25.03.2026)
ФХР ищет шанс сыграть с американцами или канадцами, заявил Третьяк
Федерация хоккея России (ФХР) ищет варианты для проведения товарищеских матчей со сборными США и Канады, заявил президент организации Владислав Третьяк. РИА Новости Спорт, 25.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) ищет варианты для проведения товарищеских матчей со сборными США и Канады, заявил президент организации Владислав Третьяк.
В марте Третьяк заявил, что организация подаст документы в Международную федерацию хоккея (IIHF) для включения сборной России в международный календарь, в случае же отказа ФХР намерена вести переговоры о возвращении на международную арену с позиции силы. В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
"Главная задача - вернуть нас на международный уровень, потому что футболисты могут играть в Латинской Америке на высоком уровне, с африканскими странами играют, с европейскими, но у нас из соперников Казахстан и Белоруссия. Они хорошие хоккеисты, но у нас очень мало с кем мы можем играть, так как мы будем по 15-20 шайб забрасывать", - сказал Третьяк в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".
"Практически пятый год не играем на высоком уровне, а нам всегда нужно соревноваться с сильнейшими. Ищем, как сыграть с американцами или канадцами товарищеские матчи. Ведем переговоры с международной федерацией, чтоб вернуть нас на международные соревнования, хотя бы молодых ребят", - добавил он.
Хоккеисты ЦСКА - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Сумасшедший старт плей-офф: ЦСКА подарил Никитину победу над СКА
23 марта, 23:45
 
