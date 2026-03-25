"Крылья Советов" сделали заявление о слухах про возможный уход тренера

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Магомед Адиев продолжит работу в качестве главного тренера самарских "Крыльев Советов", заявил председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Яковлев.
Во вторник журналист Эльдар Аманбаев сообщил в Telegram-канале, что Адиев ведет переговоры с руководством казахстанского "Актобе" и обсуждает условия контракта.
«
"Сезон чемпионата России находится в самом разгаре, для многих из клубов его развязка становится принципиальной - "Крылья Советов" не исключение. На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил. Несмотря на тягу многих к конспирологии, как и планировалось, 27 марта команда соберется на базе, после небольшого отдыха будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева. Мы рады, что наш тренер востребован, и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с "Крыльями" и продолжит работу", - заявил Яковлев, которого цитирует Telegram-канал клуба.
"Крылья Советов" идут на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 21 очко за 22 тура. Самарцы располагаются в зоне стыковых матчей. В 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов" 4 апреля на выезде сыграют против петербургского "Зенита", а 7 апреля примут московский ЦСКА в рамках второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России.
Адиеву 48 лет. Он возглавляет "Крылья Советов" с лета 2025 года, его соглашение с самарцами рассчитано до конца сезона с возможностью продления соглашения еще на год. Ранее специалист работал в подмосковных "Химках", грозненском "Ахмате", сборной Казахстана, карагандинском "Шахтере", "Чайке" из Песчанокопского и махачкалинском "Анжи".
