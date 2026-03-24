Вагнер Лав объявил о завершении карьеры
10:32 24.03.2026
Вагнер Лав объявил о завершении карьеры
Вагнер Лав объявил о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Вагнер Лав объявил о завершении карьеры
Бывший футболист ЦСКА бразилец Вагнер Лав объявил в Instagram* о завершении карьеры. РИА Новости Спорт, 24.03.2026
спорт, вагнер лав, пфк цска
Футбол, Спорт, Вагнер Лав, ПФК ЦСКА
Вагнер Лав объявил о завершении карьеры

Обладатель Кубка УЕФА с ЦСКА Вагнер Лав объявил о завершении карьеры в 41 год

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бывший футболист ЦСКА бразилец Вагнер Лав объявил в Instagram* о завершении карьеры.
Он выступает за бразильский "Ретро". По информации Globo, 41-летний форвард в субботу проведет заключительный матч в карьере против "Сеары", после чего займет место помощника главного тренера в штабе команды.
Вагнер Лав представлял ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе армейцев он провел 259 матчей, забил 124 гола, стал обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.
Также Вагнер выступал за бразильские "Палмейрас", "Фламенго", "Коринтианс", "Спорт Ресифи", "Атлетико Гоияниенсе" и "Аваи", китайский "Шаньдун", "Монако", турецкие "Аланьяспор", "Бешикташ", казахстанский "Кайрат" и датский "Мидтьюлланн". В составе сборной Бразилии Вагнер забил четыре мяча в 20 матчах и дважды выиграл Кубок Америки.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
