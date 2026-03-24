"Хьюстон" проиграл "Чикаго" в НБА, несмотря на 40 очков Дюранта

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Чикаго Буллз" обыграл "Хьюстон Рокетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 132:124 (41:21, 24:27, 30:39, 37:37) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Кевин Дюрант из "Хьюстона", на счету которого 40 очков. Его партнер по команде Альперен Шенгюн оформил трипл-дабл (33 очка, 13 подборов и 10 передач). В составе победителей больше всех очков набрал Коллин Секстон (25), дабл-дабл у Джоша Гидди (15 очков, 13 передач).
"Чикаго" с 29 победами занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, "Хьюстон" (43 победы) идет шестым на Западе.
Результаты других матчей игрового дня:
"Детройт Пистонс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 113:110;
"Майами Хит" - "Сан-Антонио Спёрс" - 111:136;
"Орландо Мэджик" - "Индиана Пэйсерс" - 126:128;
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 103:123;
"Атланта Хокс" - "Мемфис Гриззлис" - 146:107;
"Юта Джаз" - "Торонто Рэпторс" - 127:143;
"Даллас Маверикс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 131:137 (в овертайме);
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Бруклин Нетс" - 134:99;
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Милуоки Бакс" - 129:96.