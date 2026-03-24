Ларионов рассказал о вопросах к судейству после матча против ЦСКА

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил, что у него остались вопросы по поводу судейства в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного ЦСКА.
В понедельник ЦСКА обыграл СКА во втором овертайме со счетом 3:2. Петербуржцы вели 2:1, но позволили сопернику сравнять счет на 58-й минуте.
23 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
15:03 • Максим Соркин
17:29 • Максим Соркин
26:01 • Никита Нестеров
(Дмитрий Бучельников)
03:01 • Николай Голдобин
17:49 • Сергей Сапего
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
"Хорошее начало серии, напряженная игра, два овертайма. К сожалению, не удалось победить. Горжусь ребятами, командой, теми усилиями, которые ребята сегодня показали. Где-то немного не повезло, но это только начало. Сейчас главное – восстановиться, провести правильно день и выйти на следующую игру", - цитирует Ларионова официальный сайт СКА.
На вопрос по поводу трех удалений в составе команды в овертайме Ларионов сообщил о намерении обратиться к главному арбитру КХЛ Алексею Анисимову: "Это можно трактовать по-разному. Не хочется начинать серию с жалоб, оправданий и разговоров о судействе. Конечно, при большом игровом времени к любому хоккеисту приходит усталость, и это влияет. В плей-офф ты ожидаешь более жесткого подхода к серьезным нарушениям. Я не буду оценивать работу арбитров. Их шкала, видение удалений - не в наших руках. Мы не можем показывать пальцем, но должны сделать правильные выводы. Кое-какие вещи мы отправим Алексею Анисимову, отправим в лигу. Вопросы есть, но это не тема для обсуждения на пресс-конференции".
Нападающий СКА Валентин Зыков не смог закончить встречу из-за повреждения. Ларионов признался, что пока не готов говорить по поводу его возможного участия во втором матче серии 25 марта.
"Пока не могу сказать. Я его видел в первом перерыве. Хоккеисты - мужественные ребята, но на данный момент не все так хорошо. Больше информации будет завтра утром. Пока не буду спекулировать, давайте подождем", - добавил тренер СКА.