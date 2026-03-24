Сенсация была близка: "Спартак" дал бой чемпиону в плей-офф КХЛ

"Авангард" переиграл "Нефтехимик", "Металлург" не испытал проблем в игре с "Сибирью", минское "Динамо" одолело московских одноклубников, а "Спартак" и "Локомотив" выдали знатную битву. Итоги игрового дня плей-офф КХЛ — в обзоре РИА Новости Спорт.

Игра в равном составе переоценена?

"Главное при встрече с "Нефтехимиком" — качественно обороняться, это принесет успех. Если пытаться красоваться, то ничего хорошего ждать не придется. В любом матче мы играем в силовой манере, всегда действуем жестко, это наш стиль, и в плей-офф не планируем от него отходить. Если удаления будут следствием этого стиля — это нормально. Другое дело, что не должно быть удалений за неправильную игру клюшкой или, например, нарушение численного состава. Я не сказал бы, что уровень "Нефтехимика" ниже "Авангарда". По скорости нижнекамцы первые в лиге, а это главное, что нужно в хоккее. Это очень опасная команда", — заявил главный тренер "Авангарда" Ги Буше в преддверии старта серии плей-офф против "Нефтехимика".

Наставник омичей будто знал, на чем делать акцент, делясь своими ожиданиями от противостояния с нижнекамцами. В первом же матче серии обе команды показались как важность успешной игры в большинстве, так и цену ошибки, которая приводит к игре команды в меньшинстве. "Авангард" и "Нефтехимик" на двоих допустили шесть малых штрафов, и четыре из них привели к взятию ворот.

Так, форвард нижнекамцев Андрей Белозеров уже на пятой минуте встречи точным броском из левого круга вбрасывания наказал "Авангард" за удаление Константина Окулова за подножку. До конца первого периода омичи успели дважды "прошить" Филиппа Долганова, по разу реализовав удаления Германа Точилкина и Ильи Пастухова за удар клюшкой и подножку соответственно. Сперва Николай Прохоркин выиграл борьбу на пятак и отправил шайбу в ворота, бросив над щитком голкипера "Нефтехимика", а затем Максим Лажуа исполнил классный бросок в касание из правого круга вбрасывания.

Во втором периоде обе команды получили по одному малому штрафу, но они к голам не привели. Зато в дебюте третьей 20-минутки Никита Хоружев не без доли удачи в виде небольшого рикошета, но все-таки отличился заброшенной шайбой в формате "5 на 4" после удаления Наиля Якупова за подножку.

Тем примечательнее, что исход встречи решился при игре в равных составах, хотя в формате "5 на 5" подопечные Игоря Гришина смотрелись весьма достойно. Но один эпизод за пять минут до конца основного времени нижнекамцам просчитать не удалось. "Авангард" запер соперника в зоне и ходе затяжной позиционной атаки искал возможность атаковать ворота Долганова. И если перед ними было очень плотно, то на синей линии никто не помешал Константину Окулову нанести мощный и прицельный бросок в угол. Голкипер гостей среагировать не успел.

Под занавес же встречи, когда "Нефтехимик" в попытке спастись снял вратаря в пользу шестого полевого игрока, "ястребы" закрепили свой успех: Майкл Маклауд удачно сыграл в отборе и вывел Джованни Фьоре на пустые ворота, и тот не промахнулся.

4:2 — "Авангард" начал серию с важной победы.

Сильнейший клуб КХЛ не испытал проблем

Финальную часть регулярного сезона магнитогорский "Металлург" показательно провел в режиме минимального расхода сил. Андрей Разин убедился в победе своего коллектива в чемпионате еще месяц назад и во избежание риска ненужных травм предпочел дать лидерам команды сосредоточиться на восстановлении ресурсов и подготовке к плей-офф. Новосибирская "Сибирь", ставшая последним участником Кубка Гагарина-2026, не могла позволить себе таких методов, но в их пользу должно было сработать наличие полноценного игрового тонуса. И его подопечные Ярослава Люзенкова продемонстрировали, однако класс взял верх.

"Металлург" оправдал статус неоспоримого фаворита и в первом же матче серии доказал свои намерения. С первых минут матча магнитогорцы навалились на ворота сибиряков, максимально усложнив жизнь Михаилу Бердину. И тот не сдюжил. В самом дебюте голкипер "Сибири" справился с броском Никиты Короткова, но на добивание от Михаила Федорова уже не среагировал. Чуть позднее "Магнитка" усилиями Романа Канцерова и Владимира Ткачева и их эффектной комбинации через центр удвоила преимущество в счете, по сути предрешив исход встречи.

"Сибирь" не сдавалась до последнего и навязывала сопернику борьбу настолько, насколько это было в их силах, но "Металлург" был достаточно уверен в своем преимуществе, чтобы не допустить конфуза. За первые же очевидные просчеты в обороне "Магнитка" наказывала. Еще в середине матч "сталевары" второй волной атаки накрыли гостей и завершили ее точным броском Романа Канцерова, а ближе к концу матча ветеран клуба Егор Яковлев мощно бросил от синей линии, после чего шайба не при помощи рикошета влетела в сетку.

Лишь в самой концовке "Сибири" удалось размочить счет усилиями Валентина Пьянова, но этот гол подопечные Люзенкова оформили уже с прицелом на следующий матч.

"Спартак" дал отпор чемпиону

Перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина-2026 практически все эксперты, делясь своими прогнозами, с полной уверенностью выразили мнение, что "Локомотив" катком пройдется по "Спартаку". В пользу этого было много факторов и аргументов, подтверждающих огромное преимущество ярославцев над "красно-белыми", которых на протяжении всего сезона мотало из стороны в сторону. Однако первый матч этой серии наглядно показал, что подопечные Алексея Жамнова не намерены сдаваться без боя. Москвичам удалось дать отпор действующему обладателю Кубка Гагарина.

В дебюте матча спартаковцы получили два необычных для себя удаления: сперва голкипер Александр Георгиев неожиданно сдвинул ворота, а еще чуть позднее "красно-белые" получили очередные две минуты штрафа за открытую калитку, в которую врезался игрок "Локомотива". Отстояв оба меньшинства, "Спартак" нанес ответный удар. Сначала Демид Мансуров лучше всех разобрался в столпотворении на чужом пятаке и протолкнул шайбу в ворота, а чуть позднее гости за считанные секунды реализовали свою первую же попытку игру в большинстве.

2:0 в пользу "Спартака" к середине первого периода шокировали всех. Возможно, даже самих "красно-белых", которые на эмоциях раскрылись и дали "Локомотиву" чересчур много свободного пространства. Чемпион наказал немедленно: сперва Александр Радулов технично реализовал выход один на один с вратарем, а за три секунды до перерыва все тот же Радулов ассистировал Григорию Иванову.

Во втором периоде "Локомотив" в фирменном стиле задавил соперника и не выпускал его из зоны, оказывая постоянное давление на ворота. Это принесло свои плоды: Алексей Береглазов при очередной затяжной атаке бросил по воротам, и Рихард Паник идеально сыграл на подставлении, переправив шайбу в ворота. Казалось, "Локомотив" в доминирующем стиле задавит "Спартак" окончательно, однако ярославцы по какой-то причине отпустили игру и отдали инициативу москвичам в начале третьего периода. "Спартак" редкой возможностью воспользовался, и Герман Рубцов восстановил статус-кво. На кураже подопечные Жамнова могли вырваться вперед, но не реализовали два классных моментов, которые должны были завершиться голом. И в решающий отрезок игры на первое место вышли эмоции.

Игроки "Спартака" и "Локомотива" на протяжении всего матча охотно играли в тело и придерживались контактной игры и борьбы. На двоих команды оформил суммарно почти сто силовых приемов! Но было место в психологии. Егор Сурин и Александр Радулов в фирменном стиле воздействовали на соперника психологически, с чем спартаковцы не всегда могли сохранять спокойствие. На этих эмоциях Михаил Мальцев невольно в одном из моментов ударил соперника клюшкой по лицу и получил две минуты штрафа — Мартин Гернат мощным броском издали реализовал большинство и по сути привел "Локомотив" к победе. "Спартак" до последнего старался уйти от поражения, но не помогло даже численное преимущество в виде шестого полевого игрока. На последних секундах Никита Кирьянов отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет в матче — 5:3. "Локомотив" ожидаемо победил, но "Спартак" показал, что легкой прогулки у ярославцев в этой серии не будет.

"Динамо" победило на глазах у Лукашенко

Ключевым в серии минского и московского "Динамо", как ожидалось, станет умение подопечных Вячеслава Козлова сдерживать атакующих натиск грозного соперника. Перед началом серии многие отмечали, насколько важным для московских динамовцев станет их успешное противодействие первой атакующей тройке минчан. Однако "бело-голубые" пропустили удар с другой стороны.

Подопечные Дмитрия Квартальнова предсказуемо организовали огромное давление на ворота Владислава Подъяпольского с первых же минут. И если поначалу москвичи с этим справлялись и уверенно отыграли первый период, то в дебюте второй 20-минутки допустили очень неприятную ошибку. Даниил Пыленков при попытки вывести шайбу выбросом вдоль борта из-за ворот не рассчитал нюансы бортов на минской арене, и шайба неудачно для гостей отскочила в центр зоны точно на клюшку Егору Борикову. Тот быстро сориентировался и бросил, "прошив" Подъяпольского.

На этом ошибки москвичей не закончились. Динамовцы собирали удаление за удалением, что было непростительно против соперника, который во всей лиге показывает одну из лучших игр в большинстве. Формат "5 на 3" минчане реализовали без особых проблем. Но примечательно, что голом отметился не условный Сэм Энас, а Даррен Диц, которому удался мощный щелчок. Чуть позднее подопечные Квартальнова реализовали еще одно большинство, в рамках которого опытный Андрей Стась оказался самым расторопным на пятаке.