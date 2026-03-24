Мостовой выразил надежду на то, что Абаскаль не вернется в "Спартак"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой выразил надежду на то, что покинувший пост главного тренера мексиканского "Атлетико Сан-Луис" Гильермо Абаскаль не вернется в тренерский штаб "красно-белых".
Абаскаль возглавлял "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 года и взял вместе с московской командой бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23. В июле 2024-го испанец возглавил "Гранаду", но после шести матчей покинул пост главного тренера команды второго дивизиона Испании. Во вторник стало известно, что "Атлетико Сан-Луис" расторг контракт с 36-летним Абаскалем, который возглавлял команду с мая 2025 года.
"Друзья, сегодня с утра узнал новость: Гильермо Абаскаль ушел со своего поста. Ох, елки-палки. Говорят, что он сам ушел. Но нам неважно. Главное, чтобы он в "Спартак" опять не вошел", – заявил Мостовой в видеообращении в своем Telegram-канале.
Ранее Мостовой заявлял, что Абаскаль "два года всех дурил без всякого давления, что хотел, то и делал, умудрился заработать на всю жизнь и уехать отдыхать".
