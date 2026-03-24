12:21 24.03.2026 (обновлено: 12:59 24.03.2026)
Экс-тренера "Спартака" Абаскаля уволили из мексиканского клуба
Футбол, Спорт, Гильермо Абаскаль, Спартак Москва
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Возглавлявший московский "Спартак" Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера "Атлетико Сан-Луис", сообщается на сайте мексиканского футбольного клуба.
Соглашение с 36-летним испанцем и его тренерским штабом было расторгнуто по взаимному согласию.
Абаскаль возглавлял команду с мая 2025 года. В текущем сезоне клуб после 12 матчей занимает 15-е место в таблице чемпионата Мексики.
Специалист возглавлял "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 года и взял вместе с московской командой бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23. В июле 2024-го испанец возглавил "Гранаду", но после шести матчей покинул пост главного тренера команды второго дивизиона Испании.
