Рейтинг@Mail.ru
СКА расторг контракт с канадским хоккеистом, получившим гражданство России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:52 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/ska-2082388836.html
СКА расторг контракт с канадским хоккеистом, получившим гражданство России
хоккей
спорт
россия
владимир путин
цска
ска (санкт-петербург)
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920260631_0:333:2033:1476_1920x0_80_0_0_226bdd434ee61ca5a55be47cf05c2f54.jpg
https://ria.ru/20260323/khokkey-2082305828.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920260631_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d6a647b51c5ed81b475af04c224a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, владимир путин, цска, ска (санкт-петербург), металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Владимир Путин, ЦСКА, СКА (Санкт-Петербург), Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
СКА расторг контракт с получившим гражданство РФ канадским хоккеистом Лайпсиком

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБрендан Лайпсик
Брендан Лайпсик - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Брендан Лайпсик. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Петербургский СКА расторг контракт с получившим гражданство РФ канадским нападающим Бренданом Лайпсиком, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение расторгнуто по соглашению сторон. В текущем сезоне Лайпсик провел 31 матч и набрал 16 очков (10 голов + 6 передач).
Лайпсику 31 год. Форвард вернулся в СКА в ноябре 2025 года. Ранее он выступал за петербуржцев в сезоне-2023/24. Всего за клуб хоккеист провел 52 игры и набрал 20 очков (12+8) с учетом плей-офф. Также в КХЛ он играл за московский ЦСКА, магнитогорский "Металлург", екатеринбургский "Автомобилист" и новосибирскую "Сибирь".
До перехода в КХЛ Лайпсик выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Торонто Мейпл Лифс", "Вегас Голден Найтс", "Ванкувер Кэнакс", "Лос-Анджелес Кингз" и "Вашингтон Кэпиталз". В январе 2024 года спортсмен получил российское гражданство указом президента РФ Владимира Путина.
ХоккейСпортРоссияВладимир ПутинЦСКАСКА (Санкт-Петербург)Металлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:55
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала