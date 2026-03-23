Матч за Суперкубок Англии впервые с 2006 года пройдет в Уэльсе
17:39 23.03.2026
Матч за Суперкубок Англии впервые с 2006 года пройдет в Уэльсе
Матч за Суперкубок Англии 2026 года состоится 16 августа в валлийском Кардиффе, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA). РИА Новости Спорт, 23.03.2026
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Матч за Суперкубок Англии 2026 года состоится 16 августа в валлийском Кардиффе, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Встреча пройдет на "Принсипалити Стэдиум" вместимостью более 73 тысяч человек. Он принимал Суперкубок с 2001 по 2006 год. После этого трофей традиционно разыгрывался в Лондоне на обновленной арене "Уэмбли", за исключением 2012 и 2022 годов.
В заявлении федерации отмечается, что на "Уэмбли" запланированы концерты 15 и 16 августа, в связи с чем лондонская арена не сможет принять матч открытия нового сезона в английском футболе. FA также отметила, что из-за изменений в календаре сезона-2026/27 новый розыгрыш чемпионата страны стартует в выходные 22 августа.
Действующим обладателем трофея является лондонский "Кристал Пэлас", победивший в Суперкубке впервые. Рекордсменом по числу наград является "Манчестер Юнайтед" (21).
