"Просто дно": футболист "Локомотива" высказался о невызове в сборную России - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
21:57 22.03.2026 (обновлено: 23:40 22.03.2026)
"Просто дно": футболист "Локомотива" высказался о невызове в сборную России
Футбол, Спорт, Акрон, Александр Руденко, Локомотив (Москва), Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского "Локомотива" Александр Руденко заявил РИА Новости, что его не вызвали в расширенный состав сборной России на мартовский сбор из-за его ужасной игры в весенней части чемпионата страны.
В воскресенье "Локомотив" на своем поле разгромил тольяттинский "Акрон" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) у со счетом 5:1. Руденко отметился голом, который стал для него первым после зимней паузы.
"Посмотрите на мою игру в весенней части. Она ужасная, просто дно! Я так оцениваю, недоволен собой. С (Валерием) Карпиным об этом не говорили", - ответил Руденко на вопрос о невызове в окончательный состав сборной России на мартовский сбор.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта команда Карпина примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали.
Игроки Манчестер Сити - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Манчестер Сити" победил "Арсенал" в финале Кубка английской лиги
Вчера, 21:25
 
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Интер М
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
    3
    2
Перейти ко всем результатам
