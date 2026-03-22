Русский гений ставит Америку на уши. Кучеров обогнал звездного канадца!

Никита Кучеров — лучший игрок Национальной хоккейной лиги прямо сейчас. Звездный российский нападающий провел очередной результативный и исторический матч и возглавил гонку бомбардиров регулярного сезона, оставив позади двух канадских гигантов.

Кучеров — первый!

К концу 2025-го календарного года многие хоккейные эксперты и болельщики сомневались в способности Никиты Кучерова навязать борьбу за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ. Действительно, отставание российского нападающего "Тампа-Бэй Лайтнинг" от лидеров зачета по системе "гол+пас" было заметным: за период с начала "регулярки" и до 31 декабря включительно Кучеров имел в своем активе 51 результативный балл после 35 сыгранных матчей, тогда как звездные канадцы Нэтан Маккиннон и Коннор Макдэвид с 70 набранными очками делили лидерство в списке бомбардиров первенства. Но Никита давно всем доказал, что перед ним нет невыполнимых задач и что он не знает слова "невозможно".

С началом нового календарного года Кучеров принялся крушить каждого соперника, кто вставал у него на пути, и матч за матчем в своем стиле стал собирать результативные баллы буквально пачками. Макдэвид и Маккиннон не успели глазами моргнуть, как кроме упущенного олимпийского золота они потеряли какое-либо преимущество над россиянином. Теперь уже они выступают в роли догоняющих.

© REUTERS / James Guillory Никита Кучеров © REUTERS / James Guillory Никита Кучеров

Недавно Кучеров опередил Маккиннона, а сегодня оставил за своей спиной и Макдэвида, которому североамериканские хоккейные эксперты поспешили уже десять раз заочно вручить "Арт Росс Трофи". Вдвойне символично, что российский нападающий "Тампы" сделал это в очной встрече с капитаном "Эдмонтона" на его же территории. Встреча "Лайтнинг" и "Ойлерз" на арене "Роджерс Плэйс" рассматривалась многими в первую очередь через призму соперничества двух монструозных бомбардиров, и в этой дуэли первым слово взял кумир местных хоккейных фанатов: под занавес первого периода Макдэвид распечатал ворота Андрея Василевского и открыл счет в матче. Но в дальнейшем Коннор замолчал, а вместе с ним и 18 с лишним тысяч канадских болельщиков молча наблюдали за тем, как Кучеров переписывает историю.

Только за второй период Никита успел полностью перевернуть ход матча в пользу "Тампы" и поучаствовал во всех трех голах своей команды. В дебюте периода российский форвард выступил ассистентом Энтони Сирелли, в середине 20-минутки помог Джейку Гюнцелю реализовать большинство, а еще через несколько мгновений сам отметился голом: Кучеров едва вышел со скамейки штрафников, куда он двумя минутами ранее попал за подножку, и покатил в направлении своей лавки на смену, так как его команда все еще играла в меньшинстве, но вместо этого принял классный пас от Яниса Мозера и убежал один на один с вратарем "Эдмонтона". Коннор Ингрэм не имел ни единого шанса против такого мастера, как Кучеров. В итоге Никита впервые в своей богатой и славной карьере в НХЛ отличился голом в формате "4 на 5".

Набрав три очка (1+2) за период, Никита Кучеров на глазах у Макдэвида и толпы его фанатов опередил звездного канадца и единолично возглавил список бомбардиров чемпионата. Вместе с этим форвард "Тампы" установил историческое достижение, проведя уже пятый подряд гостевой матч в "регулярке" НХЛ, в котором он отметился минимум тремя результативными действиями. Ранее за всю историю лиги это удалось сделать лишь таким уникальным легендам, как Марио Лемье (серия из пяти гостевых матчей с 3+ очками в сезоне-1987/88 и из шести матчей в сезоне-1992/93) и Уэйн Гретцки (серия из пяти матчей в сезоне-1985/86). Кучеров также вошел в топ-5 лучших игроков в истории лиги по числу периодов с тремя набранными очками — Никита уже 32-й раз в своей карьере в "регулярках" НХЛ выбил 3+ балла в течение одной 20-минутки. Столько же в своем активе имеет Петер Штястны, больше только у Гретцки (138), Лемье (74), Яромира Ягра (48) и Майка Босси (33).

© REUTERS / Perry Nelson Никита Кучеров © REUTERS / Perry Nelson Никита Кучеров

На этом Кучеров не остановился. В третьем периоде "Эдмонтон", казалось, сократил отставание в счете благодаря курьезному голу: Оливер Бьеркстранд в борьбе у борта выбил шайбу в сторону своих ворот, на что не успел среагировать Василевский. Благодаря такому автоголу "Тампы" форвард "Эдмонтона" Джош Самански оформил свою дебютную шайбу в карьере в НХЛ. Но чуть позднее Никита восстановил преимущество "Лайтнинг". Оборона "Ойлерз" в моменте сосредоточила все свое внимание на борьбу у борта за воротами и оставила Кучерова перед своим пятаком совсем одного. Тому не составило большого труда вновь "прошить" Ингрэма и оформить дубль, а также оформить свой четвертый сезон в карьере с 40 голами в одной "регулярке" НХЛ — больше таких сезонов среди россиян оформили лишь лучший снайпер в истории лиги Александр Овечкин (16), Илья Ковальчук (6) и Павел Буре (5).

Под конец встречи, когда "Эдмонтон" играл с пустыми воротами и шестью полевыми игроками, россиянин отметиться еще одним результативным действием не смог, но его одноклубник Сирелли точным броском закрепил уверенную победу "молний" (5:2). Первой звездой матча был признан, конечно же, Кучеров, набравший суммарно 4 очка (2+2) за игру. Отныне именно звездный российский нападающий даже с отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров: в его активе теперь 118 очков (40+78), а за ним следует Макдэвид с 116 баллами (38+78). При этом Никита провел в этом сезоне только 64 матча, тогда как канадец — 71. Сам россиянин после матча в очередной раз заявил, что ни капли не думает о своих личных достижениях и бомбардирской гонке, и добавил, что его интересует только победа в Кубке Стэнли. "Тампа" является одним из лидеров Восточной конференции и Атлантического дивизиона и уже вовсю готовится к плей-офф.

« "Наша цель — Кубок Стэнли. Это то, о чем я думаю. Мы сконцентрированы на этом", — заявил Кучеров.

© REUTERS / Stephen Brashear Никита Кучеров (86) © REUTERS / Stephen Brashear Никита Кучеров (86)

Америка наконец-то перестанет игнорировать русскую звезду?

Статистика российского супербомбардира, безусловно, поражает. Один тот факт, что Никита с 1 января и по сегодняшний день набрал 67 очков (22+45) за 29 матчей, в очередной раз заставляет задуматься, что за машина Никита Кучеров. Буквально неделю назад россиянин отставал от Макдэвида в списке бомбардиров на восемь очков, но за последние три матча форвард "Тампы" успел набрать 12 (!) баллов, забросив шесть шайб и сделав столько же голевых передач. Тот же Макдэвид, например, за тот же временной отрезок, в который при этом уложились четыре матча, набрал только 5 баллов (1+4).

Никита вновь улучшил свой показатель по количеству матчей с тремя очками и более (125 за карьеру в чемпионатах НХЛ). Причем удивительно, что за последние пять регулярных сезонов россиянин провел 78 таких матчей. За этот же период у Кучерова куда меньше игр, в которых он вообще не отметился результативными действиями (66). Стабильность, мастерство и честное отношение к работе — то, что характеризует россиянина и является залогом его успехов.

« "Это просто любовь к игре. Мне нравится учиться и становиться лучше, наблюдать за другими игроками, перенимать их опыт и стараться быть максимально стабильным. Я хочу, выходя на площадку, помогать своей команде, играть правильно и приносить результат", — отметил сам Никита.

© Фото : Официальный сайт NHL Никита Кучеров © Фото : Официальный сайт NHL Никита Кучеров

Величие Кучерова и его влияние на хоккей в целом должны быть очевидны каждому и не подвергаться каким-либо сомнениям. Но так ли оно на самом деле? Огромная любовь Никиты к хоккею и его стремление каждый день становиться лучше проявились далеко не сегодня, этот факт был известен довольно давно. Однако это никак не мешает представителям североамериканского хоккейного сообщества в последние годы буквально игнорировать Кучерова и его величие. Свой первый и все еще последний "Харт Трофи" россиянин выиграл в 2019 году. С тех пор он еще много раз оставался в числе претендентов на награду, но члены Ассоциации журналистов НХЛ, которые путем голосования ежегодно определяют лауреатов престижного приза, показательно оставляют Никиту с пустыми руками, будто выражая свою обиду на хоккеиста за его нежелание взаимодействовать со СМИ.