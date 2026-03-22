Кучеров возглавил список бомбардиров сезона НХЛ

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). В составе "Тампы" шайбы забросили Энтони Сирелли (22-я и 60-я минуты), Джейк Гюнцель (33) и Никита Кучеров (37, 56). У "Ойлерз" отличились Коннор Макдэвид (20) и Джош Самански (48).
22 марта 2026
Завершен
19:37 • Коннор Макдэвид
47:16 • Йозуа Самански
21:37 • Энтони Чирелли
32:13 • Джейк Гентцель
36:58 • Никита Кучеров
55:32 • Никита Кучеров
59:28 • Энтони Чирелли
Кучеров также отдал две голевые передачи. Всего на счету нападающего 118 (40 голов + 78 передач) очков в 64 матчах текущего сезона. 32-летний россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров турнира, обойдя Макдэвида, в активе которого 116 (38+78) очков.
Также в матче приняли участие российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский, отразивший 25 бросков, и нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин, не отметившийся результативными действиями.
"Тампа" (90 очков) занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона. "Эдмонтон" (77) идет вторым в Тихоокеанском.
В другом матче клуб "Бостон Брюинз" в гостях обыграл "Детройт Ред Уингз" - 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). В составе победителей шайбы забросили россияне Никита Задоров и Марат Хуснутдинов. Также "Сент-Луис Блюз" одержал выездную победу над "Ванкувер Кэнакс" со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). У гостей гол и ассист на счету Павла Бучневича.
Результаты оставшихся встреч:
- "Миннесота Уайлд" - "Даллас Старз" - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0 в овертайме);
- "Коламбус Блю Джекетс" - "Сиэтл Кракен" - 5:2 (3:1, 1:1, 1:0);
- "Монреаль Канадиенс" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 7:3 (1:2, 2:0, 4:1);
- "Оттава Сенаторз" - "Торонто Мейпл Лифс" - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).