Кучеров возглавил список бомбардиров сезона НХЛ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
07:49 22.03.2026 (обновлено: 11:37 22.03.2026)
Кучеров возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
Кучеров возглавил список бомбардиров сезона НХЛ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Кучеров возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 22.03.2026
2026-03-22T07:49:00+03:00
2026-03-22T11:37:00+03:00
никита кучеров, джейк гюнцель, коннор макдэвид, тампа-бэй лайтнинг, эдмонтон ойлерз, бостон брюинз, национальная хоккейная лига (нхл), спорт
Хоккей, Никита Кучеров, Джейк Гюнцель, Коннор Макдэвид, Тампа-Бэй Лайтнинг, Эдмонтон Ойлерз, Бостон Брюинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт
Кучеров возглавил список бомбардиров сезона НХЛ

"Тампа" победила "Эдмонтон" в игре, где Кучеров возглавил список бомбардиров НХЛ

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). В составе "Тампы" шайбы забросили Энтони Сирелли (22-я и 60-я минуты), Джейк Гюнцель (33) и Никита Кучеров (37, 56). У "Ойлерз" отличились Коннор Макдэвид (20) и Джош Самански (48).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 марта 2026 • начало в 05:00
Завершен
Эдмонтон
2 : 5
Тампа-Бэй
19:37 • Коннор Макдэвид
(Эван Бушар)
47:16 • Йозуа Самански
21:37 • Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
32:13 • Джейк Гентцель
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
36:58 • Никита Кучеров
(Янис Жером Мозер)
55:32 • Никита Кучеров
(Брэндон Хагель)
59:28 • Энтони Чирелли
Календарь Турнирная таблица История встреч
Кучеров также отдал две голевые передачи. Всего на счету нападающего 118 (40 голов + 78 передач) очков в 64 матчах текущего сезона. 32-летний россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров турнира, обойдя Макдэвида, в активе которого 116 (38+78) очков.
Также в матче приняли участие российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский, отразивший 25 бросков, и нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин, не отметившийся результативными действиями.
"Тампа" (90 очков) занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона. "Эдмонтон" (77) идет вторым в Тихоокеанском.
В другом матче клуб "Бостон Брюинз" в гостях обыграл "Детройт Ред Уингз" - 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). В составе победителей шайбы забросили россияне Никита Задоров и Марат Хуснутдинов. Также "Сент-Луис Блюз" одержал выездную победу над "Ванкувер Кэнакс" со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). У гостей гол и ассист на счету Павла Бучневича.
