Кучеров возглавил список бомбардиров сезона НХЛ

Кучеров также отдал две голевые передачи. Всего на счету нападающего 118 (40 голов + 78 передач) очков в 64 матчах текущего сезона. 32-летний россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров турнира, обойдя Макдэвида, в активе которого 116 (38+78) очков.