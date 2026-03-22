Передача Барбашева не спасла "Вегас" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
00:01 22.03.2026 (обновлено: 00:36 22.03.2026)
Передача Барбашева не спасла "Вегас" от поражения в матче НХЛ
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Нэшвилл Предаторз" обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос (1-я и 22-я минуты), по шайбе забросили Тайсон Джост (32) и Райан О'Райлли (46). Шайба гостей на счету Ши Теодора (44), ему ассистировал россиянин Иван Барбашев.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 марта 2026 • начало в 21:00
Завершен
Нэшвилл
4 : 1
Вегас
00:40 • Стивен Стэмкос
(Райан О'Райлли)
21:24 • Стивен Стэмкос
(Филип Форсберг, Джонатан Марчессо)
31:56 • Тайсон Джост
(Брэди Шей)
34:53 • Райан О'Райлли
(Стивен Стэмкос, Роман Йоси)
33:10 • Ши Теодор
(Иван Барбашев, Бретт Хауден)
"Нэшвилл" одержал третью победу подряд и с 73 очками идет на пятом месте в Центральном дивизионе. Потерпевший третье поражение подряд "Вегас" (76) идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.
