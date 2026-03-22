Россия ждет нового чемпиона. Скромный ингуш заставил UFC себя уважать
2026-03-22T17:00:00+03:00
Россия ждет нового чемпиона. Скромный ингуш заставил UFC себя уважать
Мовсар Евлоев победил решением судей Лерона Мерфи на турнире UFC в Лондоне
Накануне российский боец смешанных единоборств (ММА) Мовсар Евлоев одержал тяжелейшую победу в своей карьере: в Лондоне непобежденный ингуш взял верх над британцем Лероном Мерфи в главном событии турнира серии Fight Night Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и стал самой обсуждаемой персоной выходных в бойцовской индустрии.
Вообще, было сложно поверить, что россиянин забрал бой. Нет-нет, по целостному впечатлению именно Мовсар был сильнее, но как быть с очками? Мало того, что как минимум три из пяти раундов были близкими, так еще и в четвертой пятиминутке с Евлоева сняли балл за второе попадание в пах полулегковеса из Манчестера. Мало кто мог подумать, что судьи на глазах лондонской публики отдадут победу 32-летнему бойцу из России, а не хозяину клетки. Но ведь отдали! Двое арбитров поставили 48-46, третий углядел ничью (47-47). Теперь у одного из самых нелюбимых боссами лиги спортсменов рекорд 20-0 (10-0 в UFC) и неоспоримый статус претендента №1 в дивизионе, где владеет титулом чемпион из Австралии Александр Волкановски.
«
"Когда я думаю о жизни после завершения карьеры, то я хочу вспоминать, как я отобрал титул у легенды. Я буду горд собой. Хотя мне нравится Волк, он уважительно относится к своим оппонентам. Волкановски — лучший. Но когда я зайду в клетку и окажусь напротив него, то никакого уважения не будет".
Удивительный факт: ноль из 15 западных журналистов отдали победу Евлоеву в субботнем бою. Четверо посчитали, что Мерфи был лучше, еще 11 уверены, что полулегковесы провели ничейное противостояние.
"Находится в великолепном положении"
Несмотря на то, что у Мовсара все еще нет финишей в главном ММА-промоушене мира (что не может не притягивать внимание хейтеров), после оглашения судейского вердикта триумфатор заявил, что у руководства нет оснований, чтобы не дать ему поединок за титул против Волкановски. Австралиец согласен с россиянином:
«
"Никто не ожидал, что Мовсар будет биться в стойке с Лероном. Возможно, он осознанно пошел на это, чтобы гарантировать себе титульный шанс. Этого я не знаю. Но было видно, что он был намного сильнее, когда все-таки проходил в ноги. Плюс он смог перестрелять Лерона в стойке. Как по мне, это было впечатляюще, хорошая работа. Теперь у него рекорд 20-0, и, видимо, он следующий".
А вот Дэйна Уайт о перспективах Евлоева рассуждает туманно.
«
"Возможно, да, — ответил Уайт на вопрос о том, может ли непобежденный претендент стать следующим соперником для Волкановски. — Но, опять же, я пока не думаю об этом, так как бой Евлоева только что закончился. Очевидно, что он находится в великолепном положении".
Впрочем, не сомневаемся, что россиянина не кинут. В следующем поединке Мовсар обязан встретиться с чемпионом, произойдет это не позднее лета 2026 года (сам Евлоев готов быстро вернуться в игру — в мае или июне).
Мовсара хотят видеть на шоу в Вашингтоне
Одним из первых, кто поздравил соотечественника с 20-й победой в профи, был бывший чемпион UFC, член Зала славы организации Хабиб Нурмагомедов:
«
"Поздравляю, брат. Лучший"
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов тоже высоко оценил перформанс Мовсара:
«
"Смотреть на его выступления — настоящее удовольствие. Он продолжает идти без поражений: уже 20 побед в карьере — серьезный результат, за которым стоит огромный труд и дисциплина. Мовсар достойно представляет Ингушетию на самом высоком уровне, и мы по праву гордимся им".
Наконец, комментатор UFC и известный подкастер Джо Роган предложил провести бой Евлоева против Волкановски на июньском турнире в Белом доме:
«
"Думаю, Евлоеву приходится очень непросто — на него давят и ждут, что он будет драться в стойке и завершать бои досрочно. Я очень впечатлен Мовсаром: не ожидал, что он сможет драться на ногах с Мерфи. Надеюсь, он получит поединок за титул. Не хотелось бы, чтобы Евлоева снова прокинули с боем за пояс. Так просто нельзя поступать. В противном случае мы живем в ужасном мире. Как насчет боя Волкановски — Евлоев в Белом доме? Пусть Мовсар отдохнет пару месяцев и выйдет драться в июне. Давайте сделаем этот кард жарче".