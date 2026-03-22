Россия ждет нового чемпиона. Скромный ингуш заставил UFC себя уважать

Накануне российский боец смешанных единоборств (ММА) Мовсар Евлоев одержал тяжелейшую победу в своей карьере: в Лондоне непобежденный ингуш взял верх над британцем Лероном Мерфи в главном событии турнира серии Fight Night Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и стал самой обсуждаемой персоной выходных в бойцовской индустрии.

Судейское чудо

Вообще, было сложно поверить, что россиянин забрал бой. Нет-нет, по целостному впечатлению именно Мовсар был сильнее, но как быть с очками? Мало того, что как минимум три из пяти раундов были близкими, так еще и в четвертой пятиминутке с Евлоева сняли балл за второе попадание в пах полулегковеса из Манчестера. Мало кто мог подумать, что судьи на глазах лондонской публики отдадут победу 32-летнему бойцу из России, а не хозяину клетки. Но ведь отдали! Двое арбитров поставили 48-46, третий углядел ничью (47-47). Теперь у одного из самых нелюбимых боссами лиги спортсменов рекорд 20-0 (10-0 в UFC) и неоспоримый статус претендента №1 в дивизионе, где владеет титулом чемпион из Австралии Александр Волкановски.

« "Когда я думаю о жизни после завершения карьеры, то я хочу вспоминать, как я отобрал титул у легенды. Я буду горд собой. Хотя мне нравится Волк, он уважительно относится к своим оппонентам. Волкановски — лучший. Но когда я зайду в клетку и окажусь напротив него, то никакого уважения не будет".

Удивительный факт: ноль из 15 западных журналистов отдали победу Евлоеву в субботнем бою. Четверо посчитали, что Мерфи был лучше, еще 11 уверены, что полулегковесы провели ничейное противостояние.

"Находится в великолепном положении"

Несмотря на то, что у Мовсара все еще нет финишей в главном ММА-промоушене мира (что не может не притягивать внимание хейтеров), после оглашения судейского вердикта триумфатор заявил, что у руководства нет оснований, чтобы не дать ему поединок за титул против Волкановски. Австралиец согласен с россиянином:

« "Никто не ожидал, что Мовсар будет биться в стойке с Лероном. Возможно, он осознанно пошел на это, чтобы гарантировать себе титульный шанс. Этого я не знаю. Но было видно, что он был намного сильнее, когда все-таки проходил в ноги. Плюс он смог перестрелять Лерона в стойке. Как по мне, это было впечатляюще, хорошая работа. Теперь у него рекорд 20-0, и, видимо, он следующий".

А вот Дэйна Уайт о перспективах Евлоева рассуждает туманно.

« "Возможно, да, — ответил Уайт на вопрос о том, может ли непобежденный претендент стать следующим соперником для Волкановски. — Но, опять же, я пока не думаю об этом, так как бой Евлоева только что закончился. Очевидно, что он находится в великолепном положении".

Впрочем, не сомневаемся, что россиянина не кинут. В следующем поединке Мовсар обязан встретиться с чемпионом, произойдет это не позднее лета 2026 года (сам Евлоев готов быстро вернуться в игру — в мае или июне).

Мовсара хотят видеть на шоу в Вашингтоне

Одним из первых, кто поздравил соотечественника с 20-й победой в профи, был бывший чемпион UFC, член Зала славы организации Хабиб Нурмагомедов:

« "Поздравляю, брат. Лучший"

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов тоже высоко оценил перформанс Мовсара:

« "Смотреть на его выступления — настоящее удовольствие. Он продолжает идти без поражений: уже 20 побед в карьере — серьезный результат, за которым стоит огромный труд и дисциплина. Мовсар достойно представляет Ингушетию на самом высоком уровне, и мы по праву гордимся им".

Наконец, комментатор UFC и известный подкастер Джо Роган предложил провести бой Евлоева против Волкановски на июньском турнире в Белом доме: