Определились все четвертьфинальные пары чемпионата России по волейболу

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Динамо-ЛО" из Соснового Бора обыграло нижегородский "Горький" в ответном матче квалификационного раунда плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд и вышло в четвертьфинал.

Встреча в Сосновом Бору завершилась победой хозяев со счетом 3-0 (25:20, 25:19, 26:24). В первой встрече также сильнее были волейболисты из Ленинградской области (3-2).

В другом матче красноярский "Енисей" со счетом 3-0 (25:19, 29:27, 25:19) во второй раз выиграл у сургутского " Газпром-Югры " (первая встреча - 3-0). " Нова " из Новокуйбышевска дома уступила клубу "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя со счетом 2-3 (22:25, 25:14, 25:17, 20:25, 13:15), но по сумме двух встреч (3-1) вышла в четвертьфинал.

Четвертьфинальные пары сложились следующим образом:

Зенит " (Казань, 1-е место в регулярном чемпионате) - "Нова" (8);

"Зенит" (Санкт-Петербург", 2) - "Енисей" (7);