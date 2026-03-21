19:35 21.03.2026
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата России по волейболу
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Динамо-ЛО" из Соснового Бора обыграло нижегородский "Горький" в ответном матче квалификационного раунда плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд и вышло в четвертьфинал.
Встреча в Сосновом Бору завершилась победой хозяев со счетом 3-0 (25:20, 25:19, 26:24). В первой встрече также сильнее были волейболисты из Ленинградской области (3-2).
В другом матче красноярский "Енисей" со счетом 3-0 (25:19, 29:27, 25:19) во второй раз выиграл у сургутского "Газпром-Югры" (первая встреча - 3-0). "Нова" из Новокуйбышевска дома уступила клубу "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя со счетом 2-3 (22:25, 25:14, 25:17, 20:25, 13:15), но по сумме двух встреч (3-1) вышла в четвертьфинал.
Четвертьфинальные пары сложились следующим образом:
"Зенит" (Казань, 1-е место в регулярном чемпионате) - "Нова" (8);
"Зенит" (Санкт-Петербург", 2) - "Енисей" (7);
"Динамо" (Москва, 3) - "Динамо-ЛО" (6);
"Локомотив" (Калининград, 4) – "Белогорье" (Белгород, 5).
Четвертьфинальные серии будут сыграны до двух побед. Команда с более высоким занятым местом на предварительном этапе проведет дома первые и, если это понадобится, третьи матчи серии.
