https://ria.ru/20260321/voleybol-2082177701.html
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата России по волейболу
"Динамо-ЛО" из Соснового Бора обыграло нижегородский "Горький" в ответном матче квалификационного раунда плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских...
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870488654_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_dac4fedfbbdd527d4acdd98cf3b951c8.jpg
https://ria.ru/20260321/volejbol-2082162238.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870488654_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_ae156613f90a1755e66091b522184d68.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Волейбол, Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин), Нова (Новокуйбышевск)
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Динамо-ЛО" из Соснового Бора обыграло нижегородский "Горький" в ответном матче квалификационного раунда плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд и вышло в четвертьфинал.
Встреча в Сосновом Бору завершилась победой хозяев со счетом 3-0 (25:20, 25:19, 26:24). В первой встрече также сильнее были волейболисты из Ленинградской области (3-2).
В другом матче красноярский "Енисей" со счетом 3-0 (25:19, 29:27, 25:19) во второй раз выиграл у сургутского "Газпром-Югры
" (первая встреча - 3-0). "Нова
" из Новокуйбышевска дома уступила клубу "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя со счетом 2-3 (22:25, 25:14, 25:17, 20:25, 13:15), но по сумме двух встреч (3-1) вышла в четвертьфинал.
Четвертьфинальные пары сложились следующим образом:
"Зенит
" (Казань, 1-е место в регулярном чемпионате) - "Нова" (8);
"Зенит" (Санкт-Петербург", 2) - "Енисей" (7);
"Динамо
" (Москва, 3) - "Динамо-ЛО
" (6);
"Локомотив
" (Калининград, 4) – "Белогорье
" (Белгород, 5).
Четвертьфинальные серии будут сыграны до двух побед. Команда с более высоким занятым местом на предварительном этапе проведет дома первые и, если это понадобится, третьи матчи серии.