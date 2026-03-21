"Первый шажок к возвращению": Траньков оценил перспективы Валиевой - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
20:30 21.03.2026 (обновлено: 21:00 21.03.2026)
"Первый шажок к возвращению": Траньков оценил перспективы Валиевой
"Первый шажок к возвращению": Траньков оценил перспективы Валиевой
Камила Валиева на Кубке Первого канала по фигурному катанию сделала первый шаг к возвращению, если она сохранит здоровье и мотивацию, то может добиться многого, РИА Новости Спорт, 21.03.2026
фигурное катание
спорт
санкт-петербург
россия
камила валиева
светлана соколовская
спортивный арбитражный суд (cas)
максим траньков
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Камила Валиева на Кубке Первого канала по фигурному катанию сделала первый шаг к возвращению, если она сохранит здоровье и мотивацию, то может добиться многого, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
В субботу Валиева на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге исполнила короткую программу впервые с декабря 2023 года. В прокате фигуристка упала с тулупа в четыре оборота, который она попробовала исполнить в рамках специального регламента турнира. По стандартным правилам прыжки в четыре оборота в короткой программе у женщин запрещены. Также Валиева чисто сделала аксель в два с половиной оборота и с помаркой на приземлении - каскад из тройного лутца и тройного тулупа. За выступление она получила 70,09 балла и заняла четвертое место.
"Прежде всего, хочу поздравить Камилу и всех болельщиков, которые ждали ее возвращения. Возвращаться всегда очень сложно, знаю это на личном опыте. Через сезон возвращался, а тут Камила не выступала с 2023 года, это довольно долго и тяжело. То, что сегодня Камила показала - а она почти сделала четверной, уровни не теряла так уж серьезно на вращениях и дорожках, - это первый шажок к возвращению. Но, тем не менее, цельно скатанная короткая программа после такого перерыва дорогого стоит", - сказал Траньков.
Собеседник агентства считает, что к следующему сезону Валиева способна набрать боевую форму, если получится обойтись без травм. "Очень сложно давать прогнозы. Всякое бывает, ей главное не переусердствовать и обойтись без травм. Если удастся сохранить и здоровье, и мотивацию кататься, то, я думаю, Камила с ее талантом может добиться многого", - заключил двукратный олимпийский чемпион.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт о четырехлетней дисквалификации Валиевой за допинговое нарушение, срок отсчитывался с 25 декабря 2021 года. В конце октября прошлого года фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской, в конце января нынешнего года Валиева выступила в чемпионате России по прыжкам, этот турнир стал для нее первым после окончания дисквалификации.
Валиева стала четвертой в короткой программе на Кубке Первого канала
