19:13 21.03.2026 (обновлено: 23:53 21.03.2026)
Игрок ЦСКА ответил на вопрос, почему Мойзес не попал в заявку
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболист ПФК ЦСКА Мойзес
Футболист ПФК ЦСКА Мойзес. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Бразильский полузащитник московского ЦСКА Энрике Кармо заявил, что Мойзес не попал в заявку на матч 22-го тура чемпионата России по футболу против махачкалинского "Динамо" по решению тренерского штаба.
Ранее 17 марта ЦСКА проиграл в гостях "Краснодару" со счетом 0:4 и завершил выступление в пути РПЛ Кубка России (первый матч армейцы в Москве выиграли - 3:1). Мойзес на 63-й минуте получил предупреждение, а на 64-й был удален с поля при счете 0:3. Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, Мойзес в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера швейцарца Фабио Челестини. Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. В субботу Мойзес не вошел в заявку на матч чемпионата против "Динамо".
"Это решение тренерского штаба. Я здесь для того, чтобы выполнять свою работу", - рассказал Кармо в разговоре с журналистами.
В субботу ЦСКА дома обыграл "Динамо" со счетом 3:1, прервав серию из четырех поражений в чемпионате. Кармо открыл счет в матче, забив мяч на 15- минуте. Челестини пропустил встречу из-за полученной в предыдущей игре красной карточки.
"Рад победе и своему выступлению. Благодарю Господа Бога, без него меня не было бы здесь. Мы заслужили победу, я много работал ради этого. Также благодарю болельщиков. Они гнали нас вперед. Нам важно, чтобы тренер был всегда с нами. Сегодня его помощникам удалось его заменить. Считаю, что это также победа тренерского штаба. Сегодня было важно одержать победу", - добавил спортсмен.
ЦСКА прервал серию из четырех поражений подряд в РПЛ
Вчера, 18:01
 
ФутболСпортМойзесЭнрике КармоПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)КраснодарФабио Челестини
 
