"СКА не опасался нас": Никитин выразил уважение сопернику по плей-офф КХЛ

"Рады, что начинается главная часть сезона. Плей-офф - то, к чему ведет весь регулярный чемпионат. Команда к плей-офф готова. Все ребята понимают, что у нас начинается все самое интересное и самое главное. Все четыре матча против СКА в регулярном сезоне были непростыми. Мы всегда относимся с уважением к своему сопернику. Да и СКА не давал повода относиться к нему как-то иначе. Мы серьезно готовимся к этой серии. Но за матчами последнего игрового дня регулярного чемпионата, которые проходили в Москве и Санкт-Петербурге, мы не следили. У нас было достаточно работы по своей команде", - сказал Никитин.

Также тренер ЦСКА выразил уверенность в том, что петербургская команда не боялась получить его команду в качестве соперника в первом раунде. "Что касается разговоров о том, что какие-то команды якобы опасались выйти на нас в первом раунде плей-офф, то СКА уж точно не опасался серии против нас. Наш же тренерский штаб сразу сказал игрокам, что мы не ставим перед собой задачу быть неудобным соперником для других. Мы ставим совершенно другие задачи перед собой. Никто не вспомнит, как мы начали регулярный чемпионат и как его завершили. Все внимание только на том, что будет в плей-офф. Мы давно адаптированы к этому и приучаем ребят к тому, что надо каждый день доказывать свою состоятельность. Прежде всего - самому себе", - добавил он.