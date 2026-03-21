"СКА не опасался нас": Никитин выразил уважение сопернику по плей-офф КХЛ
"СКА не опасался нас": Никитин выразил уважение сопернику по плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
"СКА не опасался нас": Никитин выразил уважение сопернику по плей-офф КХЛ
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин заявил РИА Новости, что его команда подходит к старту плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в полной...
2026-03-21T12:39:00+03:00
2026-03-21T12:39:00+03:00
2026-03-21T12:39:00+03:00
спорт, ска (санкт-петербург), цска, континентальная хоккейная лига (кхл), игорь никитин
Хоккей, Спорт, СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Игорь Никитин
"СКА не опасался нас": Никитин выразил уважение сопернику по плей-офф КХЛ
Тренер ЦСКА Никитин: уважаем СКА, он не опасался выйти на нас в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин заявил РИА Новости, что его команда подходит к старту плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в полной готовности, а также отметил, что к серии против петербургского СКА "красно-синие" относятся серьезно.
ЦСКА
по итогам регулярного чемпионата КХЛ
занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф столичные армейцы встретятся с петербургским СКА
, который стал пятым на Западе. В ходе "регулярки" обе команды в четырех очных встречах одержали по две победы.
"Рады, что начинается главная часть сезона. Плей-офф - то, к чему ведет весь регулярный чемпионат. Команда к плей-офф готова. Все ребята понимают, что у нас начинается все самое интересное и самое главное. Все четыре матча против СКА в регулярном сезоне были непростыми. Мы всегда относимся с уважением к своему сопернику. Да и СКА не давал повода относиться к нему как-то иначе. Мы серьезно готовимся к этой серии. Но за матчами последнего игрового дня регулярного чемпионата, которые проходили в Москве и Санкт-Петербурге, мы не следили. У нас было достаточно работы по своей команде", - сказал Никитин.
Также тренер ЦСКА выразил уверенность в том, что петербургская команда не боялась получить его команду в качестве соперника в первом раунде. "Что касается разговоров о том, что какие-то команды якобы опасались выйти на нас в первом раунде плей-офф, то СКА уж точно не опасался серии против нас. Наш же тренерский штаб сразу сказал игрокам, что мы не ставим перед собой задачу быть неудобным соперником для других. Мы ставим совершенно другие задачи перед собой. Никто не вспомнит, как мы начали регулярный чемпионат и как его завершили. Все внимание только на том, что будет в плей-офф. Мы давно адаптированы к этому и приучаем ребят к тому, что надо каждый день доказывать свою состоятельность. Прежде всего - самому себе", - добавил он.
"Команда своими последними результатами показала, что работа в регулярном сезоне была проделана. Я не считаю, что то, что происходило с нами в первой части чемпионата, было преодолением ошибок. Я называю это процессом. Для того, чтобы сделать выводы, игрокам надо дать право ошибаться и посмотреть, способны они перестроиться или же будут допускать одни и те же ошибки. Команда среагировала на все правильно, и теперь у нас наступает новый этап процесса", - заключил тренер ЦСКА.
Серия ЦСКА и СКА начнется в Москве 23 марта.