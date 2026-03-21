Никишина признали второй звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
08:47 21.03.2026 (обновлено: 08:48 21.03.2026)
Никишина признали второй звездой дня в НХЛ
Никишина признали второй звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российский защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В ночь на субботу "Каролина" обыграла "Торонто Мейпл Лифс" (4:3), Никишин отметился победным голом в овертайме.
Первой звездой дня стал нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон, который отдал три голевые передачи в гостевом матче с "Чикаго Блэкхокс" (4:1) и догнал россиянина Никиту Кучерова в гонке бомбардиров текущего сезона (по 114 очков), разделив с ним второе место.
Третьей звездой признан голкипер "Вашингтон Кэпиталз" Логан Томпсон, на счету которого 30 отраженных бросков в домашнем матче против "Нью-Джерси Девилз" (2:1).
