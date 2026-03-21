Качели Ларионова, преображение ЦСКА и рекорды: как прошла "регулярка" КХЛ

Завершился розыгрыш регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Лучшим клубом первенства стал магнитогорский "Металлург", впервые в своей истории выигравший Кубок континента, а чемпион прошлого сезона "Локомотив" вновь оказался первым на Западе. Об итогах "регулярки" КХЛ — в материале РИА Новости Спорт.

"Магнитка" сильнее всех

Неудача "Металлурга" в прошлом сезоне, когда магнитогорцы в статусе обладателей Кубка Гагарина завершили защиту титула уже в первом раунде плей-офф, стала для коллектива Андрея Разина холодным душем. К новому сезону его команда подошла в совсем иной форме и с измененным составом, который пополнили такие звездные для КХЛ форварды, как Владимир Ткачев и Сергей Толчинский. Пока многие шутили над "Магниткой" по поводу якобы низкого роста у игроков атакующей линии клуба, Андрей Разин создал такую модель, которая стала поистине грозой для всей лиги. Особенно выделялось звено Ткачев - Канцеров - Силантьев, которое было не просто успешным в плане результативности, но и, возможно, сильнейшим в лиге в плане взаимопонимания. К сожалению, в конце февраля Силантьев получил жуткую и тяжелую травму, из-за которой выбыл до конца сезона.

По своим сочетаниям "Металлург" в этом сезоне добился отличной гармонии, где не нашлось места Евгению Кузнецову — Андрей Разин в начале сезона предпринял несколько попыток вписать опытного и звездного форварда в состав, но так и не увидел в нем усиления для команды, в результате чего клуб был вынужден отправить хоккеиста в список отказов. Это решение пошло на пользу как "Магнитке", так и самому Кузе, нашедшего себя в "Салавате Юлаеве".

По итогам "регулярки" "Металлург" уверенно и с отрывом стал лучшей командой чемпионата и, набрав 105 очков, впервые в своей истории выиграл Кубок континента.

Вторым самым успешным коллективом по итогам чемпионата стал еще один представитель Восточной конференции — омский "Авангард". В свой первый полноценный сезон в КХЛ канадский тренер Ги Буше, что называется, довел до ума боеспособную команду, которая считается одним из главных претендентов на чемпионство. "Ястребы" достигли отличного баланса: они отмечаются как мощной и результативной игрой в атаке, так и надежной, крепкой обороной вкупе с мастеровитым голкипером Никитой Серебряковым, способным в одиночку выигрывать матчи. По числу побед в основное время "Авангард" (36) в этой "регулярке" уступил только "Ак Барсу" (38) и "Металлургу" (37).

Традиционно хороший регулярный сезон среди клубов Востока провели "Ак Барс" с "Автомобилистом". Оба клуба ожидаемо оказались в топ-4 конференции. Казанцы, например, по ходу сезона отметились рекордной в своей истории в КХЛ 11-матчевой победной серией. Екатеринбуржцы впервые за всю историю клуба забросили 200+ шайб в рамках одного чемпионата лиги. Результативность "Автомобилиста" особенно примечательна, учитывая что из расположения клуба таинственным образом буквально исчез Рид Буше, который должен был стать главным снайпером команды. Вместо него лидером атаки стал обменянный из ЦСКА Даниэль Спронг, который прижился в системе Николая Заварухина: в 23 матчах он забросил 18 шайб и сходу стал лучшим снайпером команды по итогам "регулярки".

"Локомотив" не скучает по Никитину

После сенсационного ухода Игоря Никитина с поста главного тренера "Локомотива" ярославскому клубу было крайне важно сохранить за собой статус лучшего клуба лиги. "Железнодорожникам" удалось оставить без принципиальных изменений костяк чемпионской команды и подписать новые контракты с лидерами, а для выполнения поставленных целей был призван Боб Хартли. Известный тренер в сжатые сроки смог добиться главного — не сломать работавшие ранее механизмы и добавить команде свежести.

В этом сезоне "Локомотив" предстал все тем же мощным и грозным коллективом, против которого очень тяжело приходится любому сопернику. Ярославцы с отрывом владеют самой надежной линией обороны, но и в атаке при этом действуют довольно грозно, пусть и до отметки в 200 голов они не добрались. Если что и может напрягать болельщиков ярославского клуба, то только игра команды в большинстве. По проценту реализации "лишнего" "железнодорожники" (15,1%) идут четвертыми с конца во всей лиге, этот компонент тренерскому штабу Хартли так и не удалось наладить за весь регулярный сезон.

Зато у второй лучшей команды Запада — минского "Динамо" — с большинством нет никаких проблем. Подопечные Дмитрия Квартальнова реализовали 29,7% своих попыток и стали одними из лидеров "регулярки" по этому показателю. Минчане в принципе проводят свой лучший сезон в истории в КХЛ. Команда набрала 88 очков и забросила 247 шайб, установив новые клубные рекорды. Если в прошлом сезоне "Динамо" дошло до второго раунда плей-офф, то в этом году клуб и вовсе назывался одним из претендентов на Кубок Гагарина. Однако с учетом открытого и публичного конфликта между Квартальновым и руководством "зубров" относительно стратегии развития клуба и комплектования состава в успех динамовцев в плей-офф верится с огромным трудом. Что, впрочем, не отменяет их мощного выступления в "регулярке".

Что касается уже упомянутого Игоря Никитина, то на своем старом-новом месте работы именитый тренер трудится уверенно. Его ЦСКА и вовсе можно назвать одним из главных феноменов этого регулярного сезона. После первой части чемпионата, которую армейцы с огромным трудом завершили в топ-8 Запада, многие думали, что игра в первом раунде плей-офф станет для "красно-синих" потолком. Количество ошибок и объем брака, который допускали подопечные Никитина в этот отрезок "регулярки", были настолько огромны, что под сомнение ставилось даже само попадание команды в плей-офф.

Но Игорь Никитин сохранял хладнокровие. Он не из тех тренеров, чья работа дает результат сразу, но в перспективе плоды его трудов становятся очевидными. К концу декабря игроки ЦСКА адоптировались к требованиям своего наставника, и вплоть до завершения "регулярки" армейцы прошли в числе одной из лучших команд лиги, уверенно забравшись в топ-4 Запада. Главный показатель преображения ЦСКА при Никитине — встречи с этой дружиной в плей-офф хотели бы избежать большинство клубов лиги.

Не без сенсаций

Череповецкая "Северсталь" под руководством Андрея Козырева не первый сезон вызывает большие симпатия у хоккейного сообщества. Череповчане активно и принципиально пропагандируют быстрый и атакующий хоккей. Их философия заключается в полном отказе от силовой борьбы в пользу очень высокой скорости — как движения, так и принятия решений. И пусть в плей-офф такой подход к триумфу с большой долей вероятности не приведет, в регулярном сезоне "Северсталь" выступила успешно и впервые в клубной истории завершила чемпионат в топ-4 Запада, заняв третье место в таблице конференции.

Открытием сезона также стало нижегородское "Торпедо", которое встало на новый путь после расставания с Игорем Ларионовым. От команды, которую в межсезонье возглавил не имевший опыта работы в КХЛ Алексей Исаков, выигравший для фарм-клуба "Торпедо" Кубок Петрова в прошлом сезоне, многие не знали, чего ожидать. После пяти поражений в шести контрольных предсезонных матчах о нижегородцах говорили как об одних из главных аутсайдеров сезона КХЛ, но эти разговоры довольно быстро потеряли актуальность. "Торпедо" мощно отыграло первую половину чемпионата и уверенно шло в числе лидеров Запада. Лишь зимой и в концовке "регулярки" подопечные Исакова заметно сдали и едва не откатились на восьмое место конференции. Так или иначе результаты команды можно оценить как "выше ожидаемого".

То же касается и "Салавата Юлаева". Уфимцы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами в межсезонье, из-за чего были вынуждены расстаться со многими лидерами команды. Не забытым остается скандальный уход из клуба Джошуа Ливо, с которым "зеленые" расторгли многомиллионный контракт в одностороннем порядке незадолго до старта чемпионата. "Салават" в ходе комплектования состава зачастую обращался к услугам игроков, которых принято считать "списанными". Однако в этой истории обе стороны нашли друг друга: клуб не остался без кадров, а игроки получили возможность перезаписать карьеру. Таким оказался, например, Евгений Кузнецов, который под руководством Виктора Козлова вдохнул в себя новую жизнь и принялся вновь показывать яркую и результативную игру. Вместе с этим у "юлаевцев" заметного прогресса добилась молодежь, в том числе — 19-летний Александр Жаровский, вошедший в топ-3 лучших бомбардиров команды в "регулярке".

К открытиям сезона можно также отнести и "Нефтехимик" с "Сибирью". Оба клуба расположились на седьмом и восьмом местах Востока соответственно и высокими результатами не похвастались, но вместе с этим эти два коллектива открыли лиге двух талантливых тренеров. И если об Игоре Гришине в КХЛ уже слышали благодаря его недолгому периоду работы в "Спартаке", то Ярослав Люзенков на роль главного тренера в сильнейшей лиге страны явно не претендовал. Однако беды, через которые прошла "Сибирь" в начале сезона (в том числе через антирекордную серию из 13 поражений подряд), позволили Люзенкову попробовать себя в новой роли, и он ее отыграл настолько успешно, насколько это возможно.

Ниже ожидаемого

Петербургский СКА после провала в прошлом сезоне КХЛ не избежал серьезных изменений в структуре клуба, которые в итоге коснулись как состава игроков и тренерского штаба, так и руководства. От наследия Романа Ротенберга армейцы избавились настолько, насколько это возможно, но по ходу всего сезона в отношении клуба висит один и тот же вопрос: "А стало ли лучше?"

При Игоре Ларионове петербуржцы пока не стали коллективом, который претендует на решение больших задач. СКА откровенно провалил первую часть чемпионата и установил ряд крайне неутешительных антирекордов клуба, а вместе с этим сомнения возникли в отношении связи тренера с игроками. Дела, происходившие с командой, всем видом намекали на то, что Ларионов не имеет нужного контакта со своими подопечными. Впрочем, изменения в штабе, который пополнился Игорем Бабенко и Леонидом Тамбиевым, положительно повлияли на ситуацию. К плей-офф СКА подошел в хорошей форме и настрое.

В состоянии турбулентности на протяжении всей "регулярки" находится и московский "Спартак". После яркого прошлого сезона, в котором "красно-белые" оказались всего лишь в одной победе от исторического выхода в полуфинал Кубка Гагарина, перед командой Алексея Жамнова была поставлена очевидная цель — сделать этот шаг и преодолеть второй раунд. Однако на сегодняшний день москвичи так и не предстали командой, которая способна на это. По ходу всего чемпионата "Спартак" страдал от отсутствия целостной игры и никак не мог собрать постоянный и оптимальный состав. Количество сочетаний, которые были задействованы тренерами "красно-белых", не счесть. Вместе с этим клуб по разным причинам расстался с игроками, на кого изначально была сделана высокая ставка: Нэйтан Тодд под самый конец трансферного дедлайна был обменян в "Ак Барс", а с Адамом Ружичкой и вовсе был расторгнут контракт из-за внутреннего конфликта игрока с командой. Заметного прогресса из всех игроков "Спартака" достигли единицы, при этом лидеры команды и близко не соответствовали своему статусу.

В другом столичном клубе — московском "Динамо" — также произошли события, поставившие под удар намеченные перед командой цели. "Бело-голубые" в самый разгар сезона неожиданно решили устроить внутреннюю связку и уволили с поста главного тренера Алексея Кудашова, под руководством которого команда стала боеспособной и претендующий на Кубок Гагарина. После смены тренера "Динамо" сильно утратило в стабильности, из-за чего команду бросает из стороны в сторону, а сам хоккей при Вячеславе Козлове не убеждает ни в зрелищности, ни в результате. К плей-офф "бело-голубые" смогли отрегулировать игру лишь одного звена, что никак не гарантирует успеха.

На Востоке же ниже ожидаемого выступил челябинский "Трактор". После неудачной попытки "черно-белых" добраться до Кубка Гагарина в прошлом сезоне от команды-претендента ожидали как минимум игры и результатов не хуже. Однако провал на трансферном рынке с выбором нового вратаря и потеря контакта между тренером и игроками сильно ударили по амбициям челябинцев. Бенуа Гру утратил взаимопонимание с хоккеистами и уже в ноябре в стиле "Я устал. Я ухожу" покинул клуб, оставив после себя едва ли не выжженное поле. Занявший пост главного тренера Евгений Корешков смог немного выправить ситуацию и несколько наладить игру "Трактора", но "черно-белые" все еще не выглядят той мощной силой, которой они были всего лишь год назад.

Провал

В числе худших клубов лиги остались те команды, которые из года в год носят за собой звание главных аутсайдеров КХЛ. "Сочи", "Лада" и "Барыс" на протяжении всего сезона ни разу даже не зареклись о том, чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы и хотя бы навязать какую-нибудь борьбу за попадание в плей-офф. В этом сезоне таким же коллективом предстал и "Адмирал", который по ходу чемпионата ушел в глобальную перестройку: сначала "моряки" попрощались с Леонидом Тамбиевым, под чьим руководством команда являлась неудобным соперником для многих клубов КХЛ, а затем и распродали свои самые ценные активы, в том числе и Даниила Гутика.

Похожая история сложилась и с другим дальневосточным клубом, но "Амур" хотя бы до самого конца "регулярки" кое-как цеплялся за возможность попасть в плей-офф. План хабаровчан выиграть Кубок Гагарина в 2026 году провалился с треском.

Что касается "Шанхайских драконов", которые после смены названия, локации и вообще всей клубной структуры поставили перед собой задачу войти в число топ-клубов КХЛ, то с первой попытки они выполнить ее не смогли. Китайский клуб, пока что базирующийся в Санкт-Петербурге, очень резво стартовал, и в начале регулярного сезона коллектив выглядел командой, которая метит в плей-офф. Некоторые эксперты даже предрекали ей нечто большее, чем первый раунд Кубка Гагарина. Однако тот факт, что команда, которая была собрана почти с нуля, не имела никакой предсезонной подготовки, не мог не сказаться. Уже на исходе первой трети "регулярки" ожидаемые проблемы явно проявились, и "драконы" резко выбыли из ряда претендентов на место в плей-офф.

Отдельной проблемой для клуба стала история взаимоотношений с Жераром Галланом, который столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и по этой причине был вынужден расстаться с клубом. Весь конец "регулярки" под руководством Митча Лава, имевшего опыт работы с Александром Овечкиным в "Вашингтон Кэпиталз", "Шанхайские драконы" посвятили подготовке команды к следующему сезону.

Главные лица регулярного сезона

Лучший бомбардир — Сэм Энэс ("Динамо" Минск), 89 очков (32 гола и 57 передач);

Лучший снайпер — Роман Канцеров ("Металлург"), 36 голов;

Лучший бомбардир-защитник — Дамир Шарипзянов ("Авангард"), 67 очков;

Самый полезный игрок — Мартин Гернат ("Локомотив"), +34.

Новые рекорды КХЛ

Ключевым событием регулярного сезона-2025/26 КХЛ стало историческое достижение Вадима Шипачева. Легендарный российский нападающий и главный ветеран лиги добрался до отметки в 1000 очков за карьеру в чемпионатах и плей-офф. Шипачев — первый и единственный игрок в истории КХЛ, кому покорилась эта вершина. В честь этого события 39-летнему форварду были вручены памятные статуэтки и шайба, а также уникальный перстень. Прямо сейчас в активе у Вадима Александровича 1022 баллов (320+702).

Одноклубник Шипачева Сэм Энас не просто стал лучшим бомбардиром чемпионата, но и повторил рекорд КХЛ по числу набранных очков (89) в рамках одной "регулярки". В розыгрыше-2023/24 те же 89 баллов "выбил" Никита Гусев. Форвард минского "Динамо" также стал пятым игроком в истории лиги, кому удалось набрать 80 и более очков в одном регулярном сезоне. Ранее это делал Никита Гусев (дважды), Сергей Мозякин, Джошуа Ливо и Александр Радулов (все — по разу). Кроме того, Энас с 57 ассистами вошел в число игроков лиги, кто сделал 50 и более голевых передач за один чемпионат. До него эту отметку достигали Гусев и Владимир Ткачев (оба — дважды), а также Радулов, Крис Ли и Шипачев (все — по разу). Ассистентский рекорд КХЛ принадлежит Никите Гусеву (66 передач в сезоне 2023/24).

Среди ветеранов КХЛ огня на ледовой площадке дает не только Шипачев, но и его давний товарищ Александр Радулов. В свои годы двукратный обладатель Кубка Гагарина является лидером "Локомотива" и остается одним из самых энергичных и ярких игроков всей лиги. В минувшем регулярном розыгрыше Радулов набрал 52 очка (21+31) и установил новый рекорд результативности среди игроков старше 39 лет за один чемпионат. Прежнее достижение принадлежало Павлу Дацюку и Сергею Зубову (оба набрали по 42 очка). Радулов с 21 голами также стал новым рекордсменом лиги среди игроков в возрасте 39 лет и старше по числу шайб, заброшенных в одной "регулярке".

Самой результативной командой регулярного сезона-2025/26 КХЛ стал "Металлург". Магнитогорцы в 68 матчах чемпионата забросили 252 шайбы. Этот показатель является рекордным за всю историю лиги. Предыдущее лучшее достижение было установлено петербургским СКА, который в розыгрыше-2016/17 забросил 249 шайб. При этом важно отметить, что армейцы с такой результативностью уложились в 60 матчей "регулярки".

Продуктивным в плане набора очков стал сезон для Дамира Шарипзянова. С 67 очками (23+44) в 66 матчах стал вторым защитником в истории КХЛ, кому удалось набрать 60 и более баллов за один чемпионат, пополнив компанию Криса Ли, а также установил новый бомбардирский рекорд для защитников в рамках одной "регулярки". Предыдущее достижение принадлежало Крису Ли (65 очков в сезоне-2016/17).

Одноклубник Шарипзянова голкипер Никита Серебряков в регулярном сезоне-2025/26 КХЛ одержал 35 побед и стал рекордсменом по числу выигранных матчей среди российских вратарей за одну "регулярку", опередив Даниила Исаева и Василия Кошечкина. Абсолютный же рекорд лиги по победам в одном розыгрыше чемпионата КХЛ остается за чехом Якубом Коваржом (38 побед в сезоне-2018/19).