ЦСКА прервал серию из четырех поражений подряд в РПЛ - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
18:01 21.03.2026 (обновлено: 18:22 21.03.2026)
ЦСКА прервал серию из четырех поражений подряд в РПЛ
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Энрике Кармо (15-я минута), Матвей Кисляк (21) и Тамерлан Мусаев (71). У "Динамо" отличился Гамид Агаларов (25).
Российская премьер-лига (РПЛ)
21 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
ЦСКА
3 : 1
Динамо Махачкала
15‎’‎ • Энрике Кармо
(Иван Обляков)
21‎’‎ • Матвей Кисляк
(Энрике Кармо)
71‎’‎ • Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
25‎’‎ • Гамид Агаларов
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев допустил вторую результативную ошибку в чемпионате в сезоне. По данным Opta Sport, голкипер допустил больше одной ошибки впервые за 16 лет.
ЦСКА (39 очков) прервал серию из четырех поражений подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). Московская команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата. "Динамо" с 21 баллом занимает 12-ю строчку.
