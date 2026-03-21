Евсеев заявил, что хочет привить махачкалинскому "Динамо" стиль игры ЦСКА - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
19:48 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/evseev-2082178495.html
Евсеев заявил, что хочет привить махачкалинскому "Динамо" стиль игры ЦСКА
Евсеев заявил, что хочет привить махачкалинскому "Динамо" стиль игры ЦСКА - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Евсеев заявил, что хочет привить махачкалинскому "Динамо" стиль игры ЦСКА
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев после поражения от ЦСКА в матче чемпионата России по футболу признался, что пытается привить своей команде... РИА Новости Спорт, 21.03.2026
футбол
вадим евсеев
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
динамо (махачкала)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984304041_0:28:1586:920_1920x0_80_0_0_ac60aaedad5f39d0f4758fda3c63542a.jpg
https://ria.ru/20260321/bavariya-2082177287.html
РИА Новости Спорт
206
60
206
60
Евсеев заявил, что хочет привить махачкалинскому "Динамо" стиль игры ЦСКА

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев после поражения от ЦСКА в матче чемпионата России по футболу признался, что пытается привить своей команде стиль игры, как у армейского клуба.
Махачкалинское "Динамо" в субботу в Москве уступило ЦСКА (1:3) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы прервали серию из четырех поражений в чемпионате страны.
Российская премьер-лига (РПЛ)
21 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
ЦСКА
3 : 1
Динамо Махачкала
15‎’‎ • Энрике Кармо
(Иван Обляков)
21‎’‎ • Матвей Кисляк
(Энрике Кармо)
71‎’‎ • Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
25‎’‎ • Гамид Агаларов
"Такой стиль, как у ЦСКА, мы пытаемся нашей команде привить с первых дней. Тут более сыгранная команда, но мы будем пытаться играть в футбол, который позволит набирать очки", - сказал Евсеев на пресс-конференции.
"Соперник хотел реабилитироваться перед своими болельщиками и мы попали в такую ситуацию, что у них было четыре поражения подряд и они стремились (победить). Мы не выдержали в начале и пропустили два мяча. У нас не держался мяч", - отметил тренер.
Махачкалинское "Динамо" после 22 игр занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Отрыв от зоны прямого вылета в Первую лигу составляет три балла. В 23-м туре команда из Дагестана дома 5 апреля сыграет с калининградской "Балтикой".
Эмблема ФК Бавария (Мюнхен) - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"Бавария" разгромила "Унион" в матче Бундеслиги
Вчера, 19:31
 
ФутболВадим ЕвсеевПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо (Махачкала)
 
