Евсеев заявил, что хочет привить махачкалинскому "Динамо" стиль игры ЦСКА

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев после поражения от ЦСКА в матче чемпионата России по футболу признался, что пытается привить своей команде стиль игры, как у армейского клуба.
Махачкалинское "Динамо" в субботу в Москве уступило ЦСКА (1:3) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы прервали серию из четырех поражений в чемпионате страны.
21 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
15’ • Энрике Кармо
21’ • Матвей Кисляк
71’ • Тамерлан Мусаев
25’ • Гамид Агаларов
"Такой стиль, как у ЦСКА, мы пытаемся нашей команде привить с первых дней. Тут более сыгранная команда, но мы будем пытаться играть в футбол, который позволит набирать очки", - сказал Евсеев на пресс-конференции.
"Соперник хотел реабилитироваться перед своими болельщиками и мы попали в такую ситуацию, что у них было четыре поражения подряд и они стремились (победить). Мы не выдержали в начале и пропустили два мяча. У нас не держался мяч", - отметил тренер.
Махачкалинское "Динамо" после 22 игр занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Отрыв от зоны прямого вылета в Первую лигу составляет три балла. В 23-м туре команда из Дагестана дома 5 апреля сыграет с калининградской "Балтикой".
