Евсеев заявил, что хочет привить махачкалинскому "Динамо" стиль игры ЦСКА

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев после поражения от ЦСКА в матче чемпионата России по футболу признался, что пытается привить своей команде стиль игры, как у армейского клуба.

"Такой стиль, как у ЦСКА, мы пытаемся нашей команде привить с первых дней. Тут более сыгранная команда, но мы будем пытаться играть в футбол, который позволит набирать очки", - сказал Евсеев на пресс-конференции.

"Соперник хотел реабилитироваться перед своими болельщиками и мы попали в такую ситуацию, что у них было четыре поражения подряд и они стремились (победить). Мы не выдержали в начале и пропустили два мяча. У нас не держался мяч", - отметил тренер.