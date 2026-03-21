Врач тульского "Арсенала" спас жизнь двум пассажирам во время рейса - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
23:21 21.03.2026
Врач тульского "Арсенала" спас жизнь двум пассажирам во время рейса
Футбол, Хабаровск, Москва, Арсенал (Тула), СКА-Хабаровск, Первая лига
© Фото : Соцсети командыГлавный врач тульского футбольного клуба "Арсенал" Аркадий Чмуневич
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Главный врач тульского футбольного клуба "Арсенал" Аркадий Чмуневич спас жизнь двум пассажирам самолета Москва - Хабаровск, сообщается в Telegram-канале команды Первой лиги.
Во время перелета команды на игру 25-го тура со "СКА-Хабаровском" 21 марта одна из пассажирок рейса потеряла сознание из-за резкого понижения артериального давления. Врач "Арсенала" оказал ей неотложную помощь и до самой посадки следил за состоянием пациентки. В период полета приступы повторялись несколько раз.
За два часа до посадки в Хабаровске бортпроводники по громкой связи вызвали врача в другую часть салона, где у мужчины произошел эпилептический приступ. Чмуневич оказал необходимую неотложную помощь и по прилете передал обоих пациентов медикам.
"Это не первый случай, когда нашей медицинской службе случается оказывать помощь на борту самолёта, стараемся такие случаи не афишировать, так как это часть нашей работы, но вот спасать за один рейс двух пациентов прежде не приходилось", - сказал Чмуневич.
Матч "СКА-Хабаровск" - "Арсенал" пройдет 22 марта в Хабаровске и начнется в 8:00 мск.
Вчера, 23:11
 
