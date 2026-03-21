Олимпийской чемпионке разрешили биться в женщинами после гендерного теста

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по боксу Линь Юйтин из Тайваня получила от World Boxing разрешение на участие в женских соревнованиях после прохождения гендерного теста, сообщается на сайте организации.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие в Играх-2024 Линь Юйтин и Иман Хелиф из Алжира в женском турнире по боксу, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года, проводимого под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), они не прошли гендерный тест, показавший наличие повышенного уровня тестостерона. На Олимпиаде они выиграли золото в весовых категориях до 66 и 57 кг соответственно. В феврале 2025 года в IBA заявили, что подадут жалобу по поводу допуска спортсменов до Игр генеральному прокурору Швейцарии.
"Медицинский комитет World Boxing рассмотрел и оценил представленную медицинскую документацию и определил, что боксерша считается женщиной и имеет право выступать в женской категории", - говорится в заявлении международной федерации.
В мае 2025 года в World Boxing объявили, что организация введет обязательное гендерное тестирование для определения пригодности боксеров для участия в женских и мужских соревнованиях. Отмечалось, что введение обязательного тестирования станет частью новой политики, направленной на обеспечение безопасности всех участников и создание равных условий для мужчин и женщин. Тогда же в организации отметили, что Хелиф не будет допущена к участию в соревнованиях в женской категории до прохождения гендерного тестирования. В сентябре представительница Алжира подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение World Boxing.