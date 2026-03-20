ЦСКА наказал Мойзеса после конфликта с Челестини

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Московский футбольный клуб ЦСКА применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника команды Мойзеса, сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба "красно-синих".
ЦСКА во вторник проиграл в гостях "Краснодару" со счетом 0:4 и выбыл в путь регионов Кубка страны (первый матч армейцы в Москве выиграли - 3:1). Мойзес на 63-й минуте получил предупреждение, а на 64-й был удален с поля при счете 0:3. После матча, по сообщениям СМИ, он в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера. Позднее защитник был отстранен от тренировок команды.
17 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
21’ • Дуглас Аугусто
49’ • Жуан Батчи
58’ • Джон Кордоба
67’ • Жуан Батчи
"Мы также убеждены, что происходящее в раздевалке должно там и оставаться, но при этом понимаем, что болельщик имеет право знать суть произошедшего. И что касается слухов по ситуации с Мойзесом, то, действительно, в отношении него клуб применил наказание дисциплинарного характера. Вклад Мойзеса в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.