17:26 20.03.2026 (обновлено: 17:39 20.03.2026)
ЦСКА наказал Мойзеса после конфликта с Челестини
Бабаев заявил, что ЦСКА применил дисциплинарное наказание в отношении Мойзеса

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Футбол. РПЛ. "Краснодар" (Краснодар) - ЦСКА (Москва)
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Московский футбольный клуб ЦСКА применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника команды Мойзеса, сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба "красно-синих".
ЦСКА во вторник проиграл в гостях "Краснодару" со счетом 0:4 и выбыл в путь регионов Кубка страны (первый матч армейцы в Москве выиграли - 3:1). Мойзес на 63-й минуте получил предупреждение, а на 64-й был удален с поля при счете 0:3. После матча, по сообщениям СМИ, он в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера. Позднее защитник был отстранен от тренировок команды.
Кубок России по футболу
17 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Краснодар
4 : 0
ЦСКА
21‎’‎ • Дуглас Аугусто
49‎’‎ • Жуан Батчи
(Джон Кордоба)
58‎’‎ • Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
67‎’‎ • Жуан Батчи
(Эдуард Сперцян)
"Мы также убеждены, что происходящее в раздевалке должно там и оставаться, но при этом понимаем, что болельщик имеет право знать суть произошедшего. И что касается слухов по ситуации с Мойзесом, то, действительно, в отношении него клуб применил наказание дисциплинарного характера. Вклад Мойзеса в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Тренер ЦСКА Челестини избежал дополнительной дисквалификации
Вчера, 16:54
 
