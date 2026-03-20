Отстранение от футбола экс-совладельца "Торпедо" увеличили на пять месяцев
2026-03-20T19:58:00+03:00
ru-RU
Футбол, Павел Кирильчик, Артур Григорьянц, Торпедо (Москва), Химки, Первая лига, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) продлил отстранение от футбола экс-председателя совета директоров московского "Торпедо" Леонида Соболева еще на шесть месяцев, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
В ходе заседания КДК РФС было установлено, что Соболев без аккредитации находился в спортивной зоне стадиона "Химки" во время матча 24-го тура Первой лиги между "Торпедо" и нижнекамским "Нефтехимиком" (3:0). Помимо увеличения срока отстранения, Соболев оштрафован на 500 тысяч рублей. Также "Торпедо" оштрафовано на 500 тысяч за необеспечение исполнения Соболевым санкции и на 100 тысяч - за нарушение регламента в части обеспечения безопасности при проведении соревнований.
"Мы выяснили, что Соболев находился на стадионе в ложе, после чего с одним из сотрудников футбольного клуба "Торпедо" он спустился вниз и, не имея на то оснований, прошел в спортивную зону без аккредитации. Там он беседовал с тренером "Торпедо" Павлом Кирильчиком. На наш вопрос, на каком основании Соболев находился там, один из сотрудников клуба заявил, что он вместе с Соболевым находился в ложе, после этого Соболев почувствовал себя неважно, у него заболела голова, и они вместе с сотрудником прошли в спортивную зону, чтобы взять у врача команды "Торпедо" таблетку", - заявил Григорьянц.
"Торпедо" по итогам прошлого сезона заняло второе место в Первой лиге и вернулось в высший дивизион российского футбола. В июле КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организации трех договорных матчей в чемпионате. Также клуб был оштрафован на пять миллионов рублей. Решением комитета Соболев был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 5 лет, а Скородумов - на 10.