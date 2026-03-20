"Прорвался нарыв": Масалитин высказался о конфликте Мойзеса и Челестини

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Конфликт между футболистом Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини может пойти на пользу московскому ЦСКА после серии неудач в последних матчах, заявил экс-нападающий армейского клуба Валерий Масалитин.
ЦСКА во вторник проиграл в гостях "Краснодару" со счетом 0:4 и завершил выступление в пути РПЛ Кубка России (первый матч армейцы в Москве выиграли - 3:1). Мойзес на 63-й минуте получил предупреждение, а на 64-й был удален с поля при счете 0:3. Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, Мойзес в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера. Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника.
"В этой ситуации слишком много "если". Мы не знаем, что произошло, поэтому можем судить только со стороны. Команда проигрывает, а лидер удаляется с поля. И в раздевалке недовольство начинают проявлять и Челестини, и Мойзес. Если тренер высказал недовольство игрой и поведением Мойзеса, а тот вспылил в ответ, то, естественно, это стопроцентно вина Мойзеса. Но если Мойзес как лучший левый защитник и вице-капитан команды имеет уважение в коллективе и недоволен положением и поражениями, если есть непонимание выбором Челестини состава... Такое ведь тоже может быть, и поэтому Мойзес высказывал, возможно, не свою точку зрения, а мнение большинства коллектива", - сказал Масалитин.
"Он мог сказать тренеру: "Ты тоже ведь виноват, не надо всю вину на нас перекладывать". Может быть еще два варианта: они оба неправы, или оба правы. Видно, что в команде сейчас напряженная обстановка и, возможно, даже хорошо, что произошел этот нарыв. Он вышел наружу, а это говорит о том, что в команде собраны неравнодушные люди, которые переживают и хотят все изменить. Но это не первая ситуация для Мойзеса и Челестини. И Валерий Газзаев ругался с Вагнером Лавом, и Леонид Слуцкий разбирался с Аланом Дзагоевым. Они тоже были лидерами и могли сказать свое слово. И хорошо, что произошел этот нарыв, что люди высказались. Это лучше, чем держать это в себе, и потихонечку в коллективе тлела бы ситуация. А они помирятся, пожмут друг другу руки и будут вместе исправлять ситуацию", - добавил собеседник агентства.