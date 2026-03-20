Рейтинг@Mail.ru
"Прорвался нарыв": Масалитин высказался о конфликте Мойзеса и Челестини
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
17:48 20.03.2026 (обновлено: 18:32 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/mojzes-2082019697.html
"Прорвался нарыв": Масалитин высказался о конфликте Мойзеса и Челестини
2026-03-20T17:48:00+03:00
2026-03-20T18:32:00+03:00
футбол
спорт
россия
москва
фабио челестини
валерий масалитин
роман бабаев
мойзес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060448377_0:0:2372:1335_1920x0_80_0_0_5780e51f7af03f7ce9063f2499fcc725.jpg
https://ria.ru/20260319/akinfeev-2081685979.html
россия
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060448377_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2ddcd9d45bdfdf23a58b87a2d251517a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
"Прорвался нарыв": Масалитин высказался о конфликте Мойзеса и Челестини

Масалитин: конфликт Мойзеса и Челестини может пойти на пользу ЦСКА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИгрок ЦСКА Мойзес
Игрок ЦСКА Мойзес - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Игрок ЦСКА Мойзес. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Конфликт между футболистом Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини может пойти на пользу московскому ЦСКА после серии неудач в последних матчах, заявил экс-нападающий армейского клуба Валерий Масалитин.
ЦСКА во вторник проиграл в гостях "Краснодару" со счетом 0:4 и завершил выступление в пути РПЛ Кубка России (первый матч армейцы в Москве выиграли - 3:1). Мойзес на 63-й минуте получил предупреждение, а на 64-й был удален с поля при счете 0:3. Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, Мойзес в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера. Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника.
"В этой ситуации слишком много "если". Мы не знаем, что произошло, поэтому можем судить только со стороны. Команда проигрывает, а лидер удаляется с поля. И в раздевалке недовольство начинают проявлять и Челестини, и Мойзес. Если тренер высказал недовольство игрой и поведением Мойзеса, а тот вспылил в ответ, то, естественно, это стопроцентно вина Мойзеса. Но если Мойзес как лучший левый защитник и вице-капитан команды имеет уважение в коллективе и недоволен положением и поражениями, если есть непонимание выбором Челестини состава... Такое ведь тоже может быть, и поэтому Мойзес высказывал, возможно, не свою точку зрения, а мнение большинства коллектива", - сказал Масалитин.
"Он мог сказать тренеру: "Ты тоже ведь виноват, не надо всю вину на нас перекладывать". Может быть еще два варианта: они оба неправы, или оба правы. Видно, что в команде сейчас напряженная обстановка и, возможно, даже хорошо, что произошел этот нарыв. Он вышел наружу, а это говорит о том, что в команде собраны неравнодушные люди, которые переживают и хотят все изменить. Но это не первая ситуация для Мойзеса и Челестини. И Валерий Газзаев ругался с Вагнером Лавом, и Леонид Слуцкий разбирался с Аланом Дзагоевым. Они тоже были лидерами и могли сказать свое слово. И хорошо, что произошел этот нарыв, что люди высказались. Это лучше, чем держать это в себе, и потихонечку в коллективе тлела бы ситуация. А они помирятся, пожмут друг другу руки и будут вместе исправлять ситуацию", - добавил собеседник агентства.
ФутболСпортРоссияМоскваФабио ЧелестиниВалерий МасалитинРоман БабаевМойзесПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Металлург Мг
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Автомобилист
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Нефтехимик
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Ак Барс
    5
    7
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Шанхайские Драконы
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Наполи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Удинезе
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Реал Сосьедад
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала