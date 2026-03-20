Гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Ванкувер"

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20 марта 2026 • начало в 05:00
32:06 • Лиам Эхгрен
(Брок Бесер, Марко Росси)
47:04 • Линус Карлссон
(Марко Росси)
17:37 • Джейк Гентцель
(Charles-Edouard D'Astous, Райан Макдонаф)
20:49 • Даррен Рэддиш
24:16 • Янни Гурде
(Даррен Рэддиш, Понтус Холмберг)
25:31 • Никита Кучеров
47:36 • Энтони Чирелли
50:35 • Брэндон Хагель
Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Джейк Гюнцель (18-я минута), Даррен Рэддиш (21), Янни Гурд (25), российский форвард Никита Кучеров (26), Энтони Сирелли (48) и Брэндон Хэйгел (51). Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 19 бросков по своим воротам из 21. У "Ванкувера" шайбы забросили Лиам Эгрен (33) и Линус Карлссон (48).
Кучеров также записал на свой счет две результативные передачи и был признан первой звездой встречи. Всего на счету 32-летнего россиянина 114 очков (38 голов + 76 ассистов) в 63 матчах сезона. Он вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров текущего сезона, уступая по данному показателю лишь канадскому форварду "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (115; 37+78).
Также Кучеров вышел на третье место в списке лучших снайперов сезона и делит его с хоккеистами "Миннесоты Уайлд" россиянином Кириллом Капризовым и американцем Мэттом Болди (оба - по 38 голов). Кучеров провел 124-ю игру за карьеру с тремя набранными очками, что является четвертым лучшим результатом лиги среди действующих игроков, больше таких матчей только у нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина (141), Макдэвида (149) и форварда "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (189).
"Тампа" идет на втором месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 88 очков. "Ванкувер" (50 очков) располагается на последней, восьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня "Юта Маммот" на выезде всухую обыграла "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0), российский защитник гостей Михаил Сергачев отметился результативной передачей.