"Шанхайские драконы" проведут следующий сезон КХЛ на "СКА Арене"

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китайский клуб "Шанхайские драконы" проведет сезон-2026/27 Континентальной хоккейной лиги на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале команды.
В июле 2025 года китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" сообщил, что проведет сезон-2025/26 на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге. В августе команда объявила о смене названия на "Шанхайские драконы" и сохранении планов выступать в российском городе. С момента основания в 2016-м "Куньлунь" проводил домашние матчи в Пекине, а с 2020 года выступал в Мытищах, переехав в подмосковный город из-за ограничений, связанных с коронавирусом в Китае.
"Это был наш первый сезон на самой большой хоккейной арене в мире в гостеприимном Санкт-Петербурге: он запомнится нам крутыми победами, атмосферой праздника на каждой домашней игре и вашей невероятной поддержкой. У нас далеко не все получилось в этом сезоне, но одно мы знаем точно: "СКА Арена" стала для нас домом, а мы получили фантастическую поддержку от невероятных болельщиков, вас было очень и очень много. Санкт-Петербург принял самую необычную и яркую команду КХЛ. И полюбил ее. Спешим сообщить вам потрясающие новости: сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги "Шанхайские драконы" проведут на "СКА Арене"!", - говорится в сообщении.
"Шанхайские драконы" с 54 очками идут на девятом месте в таблице Западной конференции и лишились шансов на выход в плей-офф. Свой последний матч в сезоне команда проведет в пятницу против петербургского СКА.