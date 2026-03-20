"Шанхайские драконы" проведут следующий сезон КХЛ на "СКА Арене"

"Это был наш первый сезон на самой большой хоккейной арене в мире в гостеприимном Санкт-Петербурге: он запомнится нам крутыми победами, атмосферой праздника на каждой домашней игре и вашей невероятной поддержкой. У нас далеко не все получилось в этом сезоне, но одно мы знаем точно: "СКА Арена" стала для нас домом, а мы получили фантастическую поддержку от невероятных болельщиков, вас было очень и очень много. Санкт-Петербург принял самую необычную и яркую команду КХЛ. И полюбил ее. Спешим сообщить вам потрясающие новости: сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги "Шанхайские драконы" проведут на "СКА Арене"!", - говорится в сообщении.