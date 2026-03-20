Соболева ошибочно не удалили в матче со "Спартаком", постановила ЭСК

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил футболиста петербургского "Зенита" Александра Соболева за вторую желтую карточку в матче с московским "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
"Спартак" 14 марта проиграл "Зениту" (0:2) в выездном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Комиссия постановила, что в эпизоде на 65-й минуте встречи Карасеву следовало вынести Соболеву второе предупреждение в матче и удалить его с поля. Отмечается, что нападающий петербургского клуба, видя игрока "Спартака" Наиля Умярова, выставил руку в его сторону и совершил безрассудный контакт с головой.
Остальные действия арбитра в этом матче были признаны правильными.
Также ЭСК признала правильными действия арбитров Андрея Прокопова в матче "Сочи" – "Краснодар" (1:2) и Кирилла Левникова в матче "Балтика" – ЦСКА (1:0). Судья Ян Бобровский совершил одну ошибку в матче между "Ростовом" и московским "Динамо" (0:1), вынеся на 39-й минуте второе предупреждение игроку "бело-голубых" Рубенсу.