Соболева ошибочно не удалили в матче со "Спартаком", постановила ЭСК

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил футболиста петербургского "Зенита" Александра Соболева за вторую желтую карточку в матче с московским "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).