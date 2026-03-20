Рейтинг@Mail.ru
Соболева ошибочно не удалили в матче со "Спартаком", постановила ЭСК
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:28 20.03.2026 (обновлено: 15:27 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/esk-2081949942.html
Соболева ошибочно не удалили в матче со "Спартаком", постановила ЭСК
2026-03-20T14:28:00+03:00
2026-03-20T15:27:00+03:00
футбол
спорт
александр соболев
кирилл левников
спартак москва
зенит
сочи
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036835891_0:0:1707:960_1920x0_80_0_0_4c3b118e1501ea0fcda76fa5e42530e5.jpg
https://ria.ru/20260320/koloskov-2081917122.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036835891_203:0:1588:1039_1920x0_80_0_0_fc0f994cb547ed6b724cde10433c0710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Александр Соболев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил футболиста петербургского "Зенита" Александра Соболева за вторую желтую карточку в матче с московским "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
"Спартак" 14 марта проиграл "Зениту" (0:2) в выездном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Комиссия постановила, что в эпизоде на 65-й минуте встречи Карасеву следовало вынести Соболеву второе предупреждение в матче и удалить его с поля. Отмечается, что нападающий петербургского клуба, видя игрока "Спартака" Наиля Умярова, выставил руку в его сторону и совершил безрассудный контакт с головой.
Остальные действия арбитра в этом матче были признаны правильными.
Также ЭСК признала правильными действия арбитров Андрея Прокопова в матче "Сочи" – "Краснодар" (1:2) и Кирилла Левникова в матче "Балтика" – ЦСКА (1:0). Судья Ян Бобровский совершил одну ошибку в матче между "Ростовом" и московским "Динамо" (0:1), вынеся на 39-й минуте второе предупреждение игроку "бело-голубых" Рубенсу.
ФутболСпортАлександр СоболевКирилл ЛевниковСпартак МоскваЗенитСочиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Металлург Мг
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Автомобилист
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Нефтехимик
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Ак Барс
    5
    7
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Шанхайские Драконы
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Наполи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Удинезе
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Реал Сосьедад
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала