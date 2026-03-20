17:48 20.03.2026
В ЦСКА заявили о всесторонней поддержке Челестини на посту главного тренера
Футбол, Фабио Челестини, Роман Бабаев, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство и команда московского ЦСКА, обсудив происходящее, убеждены, что у главного тренера армейцев Фабио Челестини существует всесторонняя поддержка, заявил генеральный директор "красно-синих" Роман Бабаев, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба футбольного клуба.
ЦСКА во вторник проиграл "Краснодару" со счетом 0:4 в матче Кубка России. В последний раз ЦСКА проигрывал с разницей в четыре мяча 20 июня 2020 года в матче чемпионата России против петербургского "Зенита" (0:4). Также армейцы потерпели свое крупнейшее поражение в Кубке России. Ранее команда не уступала с разницей больше, чем в три мяча. Московский клуб также потерпел четыре поражения в пяти матчах после возобновления сезона. После зимней паузы ЦСКА суммарно пропустил 11 мячей. Челестини приступил к работе в столичном клубе в июне после ухода серба Марко Николича. Под его руководством команда в июле выиграла Суперкубок России.
Кубок России по футболу
17 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Краснодар
4 : 0
ЦСКА
21‎’‎ • Дуглас Аугусто
49‎’‎ • Жуан Батчи
(Джон Кордоба)
58‎’‎ • Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
67‎’‎ • Жуан Батчи
(Эдуард Сперцян)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Вместе с болельщиками мы переживаем из-за неудовлетворительного возобновления сезона и результатов, которые не соответствуют амбициям нашей команды. И наша первостепенная задача - как можно скорее вернуться на победный путь. Обсудив происходящее с командой, мы убеждены, что у главного тренера существует всесторонняя поддержка. Мы вместе оказались в текущей ситуации, и необходимо сделать все, чтобы вместе из нее выйти. Единство, сплоченность и порядок должны быть в основе всех решений", - сказал Бабаев.
"Мы просим вас сейчас быть вместе с командой единым целым. Вы очень нужны игрокам, тренерскому штабу и всем, кто причастен к ЦСКА. И мы рассчитываем на вашу поддержку завтра и на других предстоящих матчах", - добавил он.
ЦСКА наказал Мойзеса после конфликта с Челестини
Вчера, 17:26
 
