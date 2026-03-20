"Болонья" в дополнительное время обыграла "Рому" и вышла в четвертьфинал ЛЕ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Футбольный клуб "Болонья" одержал победу над римской "Ромой" в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы и вышел в четвертьфинал.

Поскольку первая игра, прошедшая в Болонье, завершилась со счетом 1:1, соперники продолжили борьбу в дополнительное время, где победный мяч на 111-й минуте забил игрок команды гостей Николо Камбьяги.