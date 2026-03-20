"Болонья" в дополнительное время обыграла "Рому" и вышла в четвертьфинал ЛЕ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Футбольный клуб "Болонья" одержал победу над римской "Ромой" в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы и вышел в четвертьфинал.
Основное время встречи в Риме завершилось со счетом 3:3. В составе "Болоньи" мячи забили Джонатан Роу (22-я минута), Федерико Бернардески (45+2, с пенальти) и Сантьяго Кастро (58). У "Ромы" отличились Эван Н'Дика (32), Дониэлл Мален (69, с пенальти) и Лоренцо Пеллегрини (80).
19 марта 2026 • начало в 23:00
32’ • Эван Н'Дика
69’ • Дониэлл Мален (П)
80’ • Лоренцо Пеллегрини
(Robinio Vaz)
22’ • Джонатан Роу
(Сантьяго Кастро)
45’ • Федерико Бернардески (П)
58’ • Сантьяго Кастро
(Джонатан Роу)
111’ • Николо Камбьяги
(Тейс Даллинга)
Поскольку первая игра, прошедшая в Болонье, завершилась со счетом 1:1, соперники продолжили борьбу в дополнительное время, где победный мяч на 111-й минуте забил игрок команды гостей Николо Камбьяги.
В четвертьфинале "Болонья" сыграет с английской "Астон Виллой".
