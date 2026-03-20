"Болонья" в дополнительное время обыграла "Рому" и вышла в четвертьфинал ЛЕ
Футбол
01:48 20.03.2026
"Болонья" в дополнительное время обыграла "Рому" и вышла в четвертьфинал ЛЕ
Футбольный клуб "Болонья" одержал победу над римской "Ромой" в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы и вышел в четвертьфинал. РИА Новости Спорт, 20.03.2026
"Болонья" вышла в 1/4 финала Лиги Европы, обыграв "Рому" в дополнительное время

© Фото : Пресс-служба Серии А
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Футбольный клуб "Болонья" одержал победу над римской "Ромой" в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы и вышел в четвертьфинал.
Основное время встречи в Риме завершилось со счетом 3:3. В составе "Болоньи" мячи забили Джонатан Роу (22-я минута), Федерико Бернардески (45+2, с пенальти) и Сантьяго Кастро (58). У "Ромы" отличились Эван Н'Дика (32), Дониэлл Мален (69, с пенальти) и Лоренцо Пеллегрини (80).
Лига Европы УЕФА
19 марта 2026 • начало в 23:00
Закончен (ДВ)
Рома
3 : 4
Болонья
32‎’‎ • Эван Н'Дика
(Лоренцо Пеллегрини)
69‎’‎ • Дониэлл Мален (П)
80‎’‎ • Лоренцо Пеллегрини
(Robinio Vaz)
22‎’‎ • Джонатан Роу
(Сантьяго Кастро)
45‎’‎ • Федерико Бернардески (П)
58‎’‎ • Сантьяго Кастро
(Джонатан Роу)
111‎’‎ • Николо Камбьяги
(Тейс Даллинга)
Поскольку первая игра, прошедшая в Болонье, завершилась со счетом 1:1, соперники продолжили борьбу в дополнительное время, где победный мяч на 111-й минуте забил игрок команды гостей Николо Камбьяги.
В четвертьфинале "Болонья" сыграет с английской "Астон Виллой".
Результаты других матчей:
  • "Астон Вилла" (Англия) - "Лилль" (Франция) - 2:0 (первый матч - 1:0);
  • "Бетис" (Испания) - "Панатинаикос" (Греция) - 4:0 (0:1);
  • "Порту" (Португалия) - "Штутгарт" (Германия) - 2:0 (2:1).
