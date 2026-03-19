Пономарев раскритиковал судейство в матчах с участием "Зенита"
Футбол
12:47 19.03.2026 (обновлено: 12:59 19.03.2026)
Пономарев раскритиковал судейство в матчах с участием "Зенита"
Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург)
Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург). Архивное фото
Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург). Архивное фото
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Судейство в матчах с участием петербургской футбольной команды "Зенит" ведется более лояльно, чем в играх других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
В субботу петербуржцы в матче чемпионата России на своем поле выиграли у московского "Спартака" со счетом 2:0, забив оба мяча с пенальти. В среду "Зенит" на первом этапе полуфинала пути регионов Кубка России дома победил махачкалинское "Динамо" (1:0), забив мяч с 11-метрового.
"Я согласен с тем, что "Зенит" арбитры судят более лояльно, чем другие команды. Я не знаю, с чем это связано, но уж больно много 11-метровых назначают в их пользу – за всякие наступы. Как можно в штрафной площадке бороться с противником и непроизвольно не сделать наступ?" - сказал Пономарев.
"И вчера в матче с "Динамо" не было пенальти. Нет, я не согласен с решением судьи, это просто безобразие. Потому что никакого умышленного движения со стороны игрока махачкалинской команды не было", - добавил собеседник агентства.
В "Динамо" призвали РФС "что-то делать с судейством"
