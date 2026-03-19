Пономарев раскритиковал судейство в матчах с участием "Зенита"

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Судейство в матчах с участием петербургской футбольной команды "Зенит" ведется более лояльно, чем в играх других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил РИА Новости экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев.

"И вчера в матче с "Динамо" не было пенальти. Нет, я не согласен с решением судьи, это просто безобразие. Потому что никакого умышленного движения со стороны игрока махачкалинской команды не было", - добавил собеседник агентства.