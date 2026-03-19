17:17 19.03.2026
СМИ: УЕФА проведет саммит по поводу ограничения использования VAR
СМИ: УЕФА проведет саммит по поводу ограничения использования VAR
BBC: УЕФА проведет саммит по поводу ограничения использования VAR

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет саммит с участием крупнейших национальных лиг Европы по поводу использования системы видеоассистента рефери (VAR) в европейском футболе, сообщает Би-би-си.
На саммит приглашены руководители судейских корпусов Английской премьер-лиги (АПЛ), испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и французский Лиги 1. УЕФА планирует обсудить возвращение VAR к изначальной концепции – вмешательству только в случае самых явных ошибок.
Ранее глава судейского департамента УЕФА Роберто Розетти заявил, что футбол не должен двигаться в направлении "микроскопических вмешательств VAR". Также Розетти хочет, чтобы лиги говорили "на едином техническом языке". В текущем сезоне в АПЛ средний показатель обращения к VAR составляет 0,275 раза за игру, в Бундеслиге и Ла Лиге - 0,38, в Серии А - 0,44, а в Лиге 1 - 0,47. В Лиге чемпионов уровень вмешательства составляет 0,45 раза за игру.
УЕФА объявил об отмене "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной
УЕФА объявил об отмене "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной
15 марта, 16:18
 
